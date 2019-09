PREDSEDNIK SRBIJE O NAPRETKU CELOG REGIONA: Mali šengen velika korist za Balkan!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić će na sastanku s premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Zoranom Zaevim, koji dolaze u posetu 9. i 10. oktobra, pokrenuti svoju inicijativu o „malom šengenu“ - uklanjanju carinskih barijera i uspostavljanju jedinstvenog tržišta na zapadnom Balkanu.



Prema njegovim rečima, neće biti lako ostvariti to, ali postoji dogovor njega i dvojice premijera.



Srbija postaje ekonomska mašina



- Idemo sa tom inicijativom za petnaestak dana, na sastanku u Srbiji. Verujem da je to važno. Onda ćemo da idemo u Severnu Makedoniju, Albaniju i da idemo da probamo da to izguramo. Potom ćemo probati da u to uvučemo i Prištinu i BiH, i to bi bilo nešto poput „CEFTA plus plus“. Sve što postignemo, značilo bi jačanje naših ekonomskih performansi, predstavljanje jedinstvenog tržišta, što bi vodilo ka dolasku mnogo više investitora i stvaranja povoljnije atmosfere za razvoj - ukazao je Vučić za TV Prva i objasnio da se ne radi o ujedinjavanju.



Pozvao je na smanjenje operativnih troškova i da se oslobode granice teretnih vozila. Važno je, kako je istakao, da zemlje regiona razumeju da imaju koristi od toga, da naši ljudi razumeju da istupamo kao blok, jer ćemo tako biti mnogo više poštovani u Evropi. Srbija će, dodao je Vučić, uskoro biti ekonomska mašina regiona.



Taktička borba za KiM



Predsednik Srbije rekao je, posle obraćanja na zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku, da je naša situacija sa pitanjem Kosova teška, komplikovana i složena, ali da Srbija u taktičkom smislu treba da gleda da pomera sve što može da bi napravila povoljniju poziciju za srpski narod i zemlju.



- Taktička borba će se nastaviti, a strateški mogu da govorim tek kada bismo imali nekakav okvirni sporazum u glavi, e to bi bila strateška odluka. Sve ostalo je taktičko pomeranje - kazao je Vučić.

foto: BETA



Dodao je da smo još daleko od sporazuma:



- Može da bude za pet meseci, a može da bude i za 50 godina, a može da bude i nikada.

FRANCUSKI PREDSEDNIK MAKRON

UKLJUČUJEM SE U REŠAVANJE PITANJA KOSOVA

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da čeka da se završe izbori na Kosovu kako bi se uključio u rešavanje problema u dijalogu Beograda i Prištine. On je to preneo ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću na marginama zasedanja GS UN. Inače, Dačić je juče kazao da će do kraja godine najmanje pet država povući priznanje Kosova.



(Kurir.rs / B. Bojić / Foto:TANJUG / DIMITRIJE GOLL)

Kurir