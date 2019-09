ĐILAS SE NE BORI ZA BOLJI ŽIVOT GRAĐANA SRBIJE! Vesić: Hoće da se vrati u politiku zbog ličnog profita, dok je on zarađivao javna preduzeća gomilala dugove! Nudi samo blato i NASILJE

Đilasovi odbornici nisu došli na sednicu Skupštine grada na kojoj se odlučivalo o izgradnji kanalizacije na levoj obali Dunava, čime je ponovo pokazano da je njegova politika nije briga za bolji život građana već upravo suprotno, bolji život za njega, rekao je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Na taj način Dragan Đilas je rekao građanima sa leve obale Dunava isto ono i što je rekao policajcu koji ga je zaustavio povodom saobraćajnog prekršaja.

Lagao ih je pre devet godina kad je pričao da će da uvede kanalizaciju. Sada kada je kao odbornikimao priliku da glasa i da se zahvali što je njegovo obećanje ispunjeno sada, on nije došao ali je poslao svoje plaćenike da prosipaju blato ispred ulaza u Skupštinu grada. Time je pokazao građanima leve obale Dunava nudi samo blato i nasilje, a građanima Beograda da je to jedina politika koju on ima, rekao je Vesić.

On je dodao da u politici Dragana Đilasa nema rešavanja problema, jer on rešava samo svoje probleme.

- On preti policajcu, bahat je prema novinarima, i njegova politika je da je on gospodar života i smrti i da su svi njegovi plaćanici i zato ne želi izbore. On nije samo meni pretio i već i svojim kolegama iz opozicije koji nisu želeli da izađu iz skupštine. Poručio im je da će im čitati imena na kamionu kao i da će im poslati ljude ispred kuće. Onda i ne čudi što Draganu Vučićeviću preti njegov plaćenik Boško Obradović, kazao je Vesić.

Osvrnuvši se na njegovo pismo Mekalisteru i tvrdnje da ono nije stiglo Mekalisteru, Vesić je istakao da je nastala potpuna histerija kako se on usudio da navede kako se Đilas i njegovi sledbenici vređaju ljude.

- Znači meni je zabranjeno da pišem Mekalisteru kako se oni ponašaju, a njima je dozvoljeno da vrše nasilje. Najbolji primer je današnje pisanje gde se pitaju zašto je Aleksandar Vučić putovao u Njujork. A ne pita što je Tači putovao u Njujork. Cilj ove politike je da se ne reši trajno pitanje Kosova i Metohije, jer onda je to loše po njega, rekao je Vesić.

Navodi da su Đilasovci držali konfrerenciju za novinare u kojoj su naveli da vlast iz toplana prebacuje u gradski budžet 4,4 milijarde dinara.

- Kada se prebace pare u budžet, to ide za vrtiće, infrastrukturu, subvencije za javni prevoz . To vam kaže čovek koji je u vreme kada je bio gradonačelnik gradska preduzeća su imala gubitak od 1,3 milijarde dinara, a poslednjih četiri godine gradska preduzeća imaju dobitak od 5,5 milijardi koja uplaćuju u gradski budžet. Istovremeno su njegove firme imale promet od 619 miliona evra, i dobit od preko 100 miliona evra, kazao je Vesić.

Podsetio je da je u cena grejanja u vreme kada je Đilas postao gradonačelnik 40,50 dinara po metru kvadratnom, a kada je smenjen sa mesta gradonačelknika oktobra 2013. godine bila je 103,64 dinara po metru kvadratnom.

- Mi smo samo jednom povećaili cenu i to je bilo usklađivanjanje sa zakonom 2015. godine i sada je cena 108 dinara. Od 2015. godine mi ne povećavamo cenu grejanja, a naše toplane imaju dobitak. Nema logičnog objašenja za to osim da se kralo, zaključio je zamenik gradonačelnika.

Tender za izgradnju kanalizacije do kraja oktobra Tender za izgradnju kanalizacije na levoj obali Dunava trebalo bi da bude raspisan do kraja oktobra, a radovi da počnu na proleće, rekao je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić i naveo da je ukupna vrednost investicije oko 50 miliona evra. Skupština grada Beograda juče je odobrila da se Beograd zaduži kod Evropske investicione banke za 35 miliona evra, a Vesić kaže da u narednih 15 dana sledi potpisivanje ugovora sa tom bankom, a nakon toga i raspisivanje tendera. - Tender je već pripremljen i sigurni smo da će biti raspisan do kraja oktobra. Ako sve bude išlo kako treba, to znači da ćemo pre kraja godine imati izvođača koji će projektovati i izvoditi radove s prvim prolećim danima, rekao je zamenik gradonačelnika. - Izgradnja kanalizacije na levoj obali Dunava, gde živi oko 150.000 ljudi, čije se kuće nalaze ispod nivoa Dunava, trebalo bi da bude završena za 1,5 do dve godine, istakao je Vesić. On je objasnio da u tom delu grada septičke jame ne mogu da funkcionišu i da svaka veća voda na površinu izbacuje njihov sadržaj. - Tamo postoje kanali koje mi sada čistimo, ali je mnogo važno da se konačno reši problem tih građana. Svi su im to obećavali, poslednji put Dragan Đilas 2010.godine, rekao je zamenik gradonačelnika. Vesić je istakao da Grad Beograd već četiri godine sa Evropskom investicionom bankom, koja je dala izuzetno niske kamate, radi na pripremi za izgradnju kanalizacije. - Pored kanalizacije radimo i prečistače za otpadne vode. To znači da će sve otpadne vode iz kanalizacije koje budu išle u Dunav biti prečišćene i nećemo više zagađivati svoje reke, rekao je on. Evropska investiciona banka koja obezbeđuje 35 miliona evra već je donirala milion evra za projektovanje, a grad će, prema Vesićevim rečima, za izgradnju kanalizacije izdvojiti dodatnih 13 miliona evra, tako da je ukupna vrednost investicije oko 50 miliona evra.

Član Predsedništva SNS Goran Vesić ponovio je danas pitanje bivšem gradonačelniku Beograda Dragana Đilasu kako je moguće da su se poslovi njegovih privatnih firmi razvijali dok je bio na vlasti, a istovremeno je dug javnih preduzeća bio sve veći, navodeći da se iz odgovora na to pitanje može jasno zaključiti zašto lider Saveza za Srbiju želi da se vrati u politiku.

Vesić je upitao kako je moguće da su Đilasove privatne firme dok je bio direktor Narodne kancelarije, ministar i gradonačelnik Beograda, ostvarile promet od 619 miliona evra, a dobit od 100 miliona evra.

Promet Đilasovih firmi je rastao, a dugovi gradskih firmi su dostigli 1,2 milijarde evra, dodao je Vesić.

On je ponovio da SNS traži odgovor na pitanje kako je Đilas mogao da trguje reklamnim sekundama sa Studijom B čiji je osnivač Skupština grada Beograda, koja je i izabrala Đilasa za gradonačelnika.

- Da je samo dinar prometa imao sa Studijom B ili RTS, to bi bio sukob interesa, a da ne govorim o milionima evra, rekao je Vesić.

- Čekamo da odgovori da li je to sukob interesa. Bilo gde na svetu da političar trguje sa državom bio bi osuđen ili izopšten iz politike, poručio je član Predsedništva SNS čiji su aktivisti danas na platou kod Beograđanke doneli džak na kojem je bilo napisano "samo u nekretninama 25 miliona evra".

Vesić je rekao da je nekadašnja predsednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać optužila Djilasa za monopol u medijima, odnosno za uticaj na medije preko trgovanja reklamnim sekundama.

- To je danas nezamislivo i to su pitanja na koja Đilas treba da odgovori. Kada odgovori na ta pitanja, biće nam jasno zašto ponovo pokušava da se vrati u politiku i koji su njegovi pravi ciljevi, smatra Vesić.

Funkcioner SNS kaže i da se zahtevi Đilasove koalicije svode na njegove privatne interese, poput preuzimanja RTS i REM kako bi, ocenjuje, mogao da nastavi sa istim poslovima dok je bio na vlasti.

- Očigledno je da ono što je interes Dragana Đilasa nije interes Beograđana. Da Đilas ima isti interes kao građani Beograda, došao bi na jučerašnju sednicu Skupštine grada da glasa za izgradnju kanalizacije na levoj obali Dunava, bez obzira što je to predlog vlast. Postoje pitanja oko kojih vlast i opozicija ne treba da se raspravljaju, a to su ona koja se tiču života ljudi, poručio je Vesić.

