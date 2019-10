TAJNO DRUŠTVO SEJALO SMRT PO SRBIJI! Pripadnici Svetog Đorđa ubijali po Slobinim i Mirinim naređenjima, povezuju ih sa ubistvima Stambolića i Ćuruvije, a PRETILI SU I ĐINĐIĆU! Evo ko ih je vodio!

D. F., istaknuti pripadnik nekadašnjeg Resora državne bezbednosti, kako saznaje S.telegraf, formirao je početkom dvehiljaditih godina u Srbiji paralelnu službu - tajno društvo pod nazivom Sveti Đorđe, koje stoji iza nekih od najvećih političkih likvidacija u Srbiji! Prema rečima izvora ovog lista, pripadnici ove grupe povezuju se sa ubistvima bivšeg operativca DB Momira Gavrilovića, Ivana Stambolića, Slavka Ćuruvije, Đorđa Božovića Giške, ali i sa zločinom na Ibarskoj magistrali!

Branili režim

Društvo Sveti Đorde formirano je po ugledu na Crnu ruku Dragutina Dimitrijevića Apisa nakon smene Slobodana Miloševića. Na meti su im bili svi koje su smatrali izdajnicima, a osnivač grupe godinama je bio na direktnoj vezi sa Miloševićem i njegovom suprugom Mirjanom Marković, čije neprijatelje je redom uklanjao.

- Ljudi okupljeni u ovoj organizaciji devedesetih su likvidirali sve koji su smetali režimu. Nakon petooktobarskih rešili su i da ozvaniče svoje postojanje i formirali su društvo Sveti Đorđe, koje će se boriti protiv ,,kvinsliške vlasti". Na listi za odstrel našao se i Momir Gavrilović, koji je likvidiran nekoliko sati posle sastanka s predsednikom SRJ Vojislavom Koštunicom 3. avgusta 2001. Gavriloviću su metu na čelu iscrtali kada se pročulo da želi da ih raskrinka, odnosno da obelodani istinu o ubistvu novinara Slavka Ćuruvije - objašnjava izvor S.telegrafa. Sagovornik navodi da je, na Osnovu operativnih saznanja, nakon ubistva Gavrilovića policija upala u stan osnivača ove grupe, on već bio napustio zemlju.

- On je u Resoru državne bezbednosti bio ispod komandanta Jedinice za specijalne operacije Franka Simatovića Frenkija, ali je on vukao sve konce u DB, a ne Frenki, kako se mislilo. On je kovao sve planove, bio na direktnoj vezi s bračnim parom Milošević - dodaje izvor.

Pratio likvidacije Pripadnici ove organizacije navodno su imali udela i u ubistvu Ivana Stambolića, ali i četvorostrukog ubistva na Ibarskoj magi- strali 1999, kada su u insceniranoj saobraćajnoj nesreći poginula četiri člana Srpskog pokreta obnove (SPO). - D. F. je, navodno, sa Miloradom Ulemekom Legijom pratio kako se odvijala likvidacija na Ibarskoj. Sumnja se da je imao udela i u likvidaciji nekadašnjeg komandanta Srpske garde Dorđa Božovića Giške, koji je ubijen 1991. na ratištu kod Gospića. Navodno, ovaj bezbednjak je bio na ratištu uperiodu Giškinog ranjavanja, za koga se godinama spekuliše da je ubijen ,,s leđa" jer je bio blizak SPO - objašnjava naš izvor.

Planirali ubistvo Raje Božovića

Kako se navodi u belešci, jedan od prioriteta grupe bila je i likvidacija Radojice Raje Božovića, fudbalskog menadžera i nekadašnjeg pukovnika Legijinih ,,Crvenih beretki" jer je navodno Haškom tribunalu dostavio materijale koji se odnose na ratne zločine pripadnika JSO. Novinari Srpskog telegrafa pokušali su povodom ovih saznanja da stupe u kontakt s Božovićem, ali on juče nije odgovarao na naše pozive.

Fudbaler i novinarka glavne veze

Kako se navodi u službenoj belešci, društvo Sveti Đorđe imalo je veliku mrežu saradnika. Bliske kontakte, izmedu ostalog, imali su i sa jednim bivšim proslavljenim srpskim fudbalerom protiv kojeg se trenutno vodi sudski spor. Sem njega, jedna od dugogodišnjih saradnika osnivača tajnog društva bila jei izvesna novinarka, koja je bila glavna spona u komunikaciji ovog bezbednjaka sa političarima.

Tadić im bio čest gost

Glavno mesto gde su se održavali sastanci ove organizacije bile su prostorije jedne nekadašnje televizije i restoran na Dunavskom keju. Redovni gost restorana bio je i nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić. - Tadić, koji je u to vreme bio savezni ministar za telekomunikacije, često je dolazio u pomenuti lokal. Navodno su tamo vođeni i pregovori o kupovini provajdinga za novu mrežu mobilne telefonije - kaže sagovornik. Boris Tadić nije bio dostupan za komentar povodom ovih saznanja.

Otvoreno pretili smrću Đinđiću Sumnja se da je društvo Sveti Dorde imalo značajnu ulogu i u likvidaciji nekadašnjeg premijera Srbije Zorana Dindića marta 2003. ispred zgrade Vlade. Iz beleške do koje je došao ovaj list vide se otvorene pretnje smrću tadašnjem premijeru. - Osnivač Svetog Đorđa u više navrata je rekao premijeru Srbije da će ga ubiti ukoliko bude formirao kvinslišku vlast u zemlji. Takođe, on je u periodu oko likvidacije premijera održavao prisne odnose sa nekadašnjim komandantom Jedinice za specijalne operacije Miloradom Ulemekom Legijom, a koji je ujedno i osuđen za ubistvo Đinđića - dodaje sagovornik.

