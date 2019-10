RAT PREMIJERKE SRBIJE I MINISTARKE SAOBRAĆAJA: Taksisti i rupa u zakonu zavadili Anu i Zoranu

Ana Brnabić, premijerka Srbije, i Zorana Mihajlović, ministarka saobraćaja, našle su se u klinču zbog taksista koji već danima maltretiraju građane blokadama saobraćaja u centru Beograda.



Najpre je premijerka šokirala izjavom „da kompanija Kar go ne krši zakon, već apsolutno pronalazi rupu u njemu“, kao i „da su taksisti pravili taj zakon“, čime se otvoreno svrstala na stranu ove firme, a potom je ministarka uzvratila saopštenjem „da u ovom zakonu nema rupa i da kompanija Kar go radi nelegalno“!



Nelegalni prevoz



Iako svi nadležni organi već danima poručuju da mora da se poštuje zakon, premijerka je iznenadila ovom izjavom jer dosad niko od nadležnih nije rekao da Kar go ne krši zakon i nije pominjao rupe u propisima.



Obmanjuje javnost



- To što radi kompanija Kar go nije kršenje zakona, već apsolutno pronalaženje rupa u njemu! Mi o tome možemo da razgovaramo kako da promenimo zakon. Ali ta taksi udruženja koja danas maltretiraju građane učestvovala su u pravljenju tog i takvog zakona - rekla je Brnabićeva.



Odmah je reagovalo i Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, na čijem čelu je Zorana Mihajlović, koje je izdalo saopštenje:



- U Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju nema nikakvih rupa, kako se pokušava predstaviti u delu javnosti, već je reč o pokušajima da se opravda nelegalno obavljanje prevoza udruženja Kar go.



Suprotno zakonu

Oni tvrde da su pre donošenja zakona alternativne kompanije za prevoz koristile postojanje više zakona koji su nedovoljno precizno određivali istu oblast.



- Nedvosmisleno je da se određena udruženja bave organizovanjem nelegalnog taksi prevoza, suprotno važećem zakonu. Delatnost koju obavljaju ovakve firme nije pružanje pomoći članovima na putu, kako predstavnici ove kompanije pokušavaju da ga objasne, vređajući time inteligenciju građana, niti je pružanje usluge pametnog prevoza u gradovima, koji u važećoj klasifikaciji delatnosti Srbije nigde ne postoji - tvrde u ministarstvu.

Direktor Kar goa

DOŠAO DO VLADE U FIJAKERU



Direktor kompanije Kar go Vuk Guberinić juče je fijakerom došao do zgrade Vlade kako bi ministarki saobraćaja Zorani Mihajlović u koverti doneo magazin Forbs, na čijoj se listi nalazi i Kar go kao jedna od najinovativnijih kompanija na svetu. Prema njegovim rečima, Zakon o prevozu ne prepoznaje alternativni vid prevoza, „pa ni fijaker“ u kojem je došao i koji je „spremio za ministarku kada završi rad u Vladi“.