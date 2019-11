VEOMA VAŽAN TRENUTAK ZA SRBIJU! VUČIĆ SUTRA SA PALMEROM: Predsednik Srbije očekuje odgovore na pitanja o PRIZNANJU tzv. Kosova i SANKCIJAMA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra s Metjuom Palmerom, a biće to prilika da se razjasne pozicije obe strane po pitanjima fokusiranim u dve reči, na koje su prištinski mediji sveli poruke američkog zvaničnika iz Prištine: "priznanje" i "sankcije".

Prvu - priznanje - naveo je, kako su izvestili mediji na albanskom jeziku, kao uslov bez kojeg Srbija nikada neće ući u Evropsku uniju, mada je u citatu njegove izjave bila formulacija - "bez rešenja problema sa Kosovom".

Od Prištine se, prema onome što je iz razgovora Palmera sa tamošnjim političarima dospelo u javnost, ne očekuje nešto posebno, osim što SAD, kako je rekao, "podstiču novu kosovsku vladu da ojača plan dijaloga sa Srbijom", šta god to značilo.

Između toga, Palmer je spomenuo "sankcije", nešto što se odavno nije čulo, bar ne javno i eksplicitno: Nabavka ruskog naoružanja od strane Srbije predstavlja rizik za uvođenje sankcija i mi se nadamo da će naši srpski partneri biti pažljivi po pitanju bilo kakve transakcije te vrste, naglasio je Palmer.

Kad je reč o uslovljavanju Srbije članstvom u EU, predsednik Vučić je kazao da je s velikom pažnjom pratio sve izjave Palmera i da zna da je reč o vrhunskom profesionalcu, koji svoj posao obavlja direktno u skladu sa politikom Stejt departmenta i SAD.

Ipak, kaže, iznenadila ga je činjenica da je Palmer i u Prištini i Skoplju govorio suštinski samo o obavezama Beograda, a nijednom nije pomenuo obaveze Prištine.

- Ako je sve tako kao što je rekao Metju Palmer, i to na Kosovu, gde sam očekivao da će tražiti smanjivanje očekivanja prištinskih vlasti i da će im ukazati na to da je neophodan kompromis, pitam se o čemu onda da pregovaramo. O tome u kom trenutku da priznamo nezavisno Kosovo, a da nam oni za to ukinu takse? Mene to podseća na neku šalu, rekao je predsednik.

U svakom slucaju, kaže, bićemo spremni na razgovore i za postizanje kompromisnih rešenja, ali na poniženje Srbije nikada necemo pristati.

On je naveo i da je razgovor sa Palmerom važan, jer će u relativno kratkom vremenu i on i premijerka Ana Brnabić imati susrete i sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Ričardom Grenelom.

Na Palmerovo upozorenje ili "laganu" pretnju sankcijama, zbog ruskog S 400, predsednik odgovara: "Nismo nabavili S 400, a za sve drugo svi oni odavno znaju i ne mislim da predstavlja bilo kakav problem".

Ali, dodaje, i to govori kako nas tretiraju. Jer, kada bismo govorili šta su Hrvati nabavljali od Amerikanaca, pa to nije bilo problematično, sve vam onda liči na onu staru latinsku o Jupiteru, koju je naš narod preveo kao: što priliči bogu, ne priliči volu. To, ističe Vučić, pokazuje da postoje razliciti aršini za različite zemlje.

- Mi ćemo voditi računa svakako, jer ne bih želeo da na bilo koji način bilo ko u Srbiji bude izložen sankcijama koje će nam uvoditi najjača svetska sila. Bez obzira što bi one bile potpuno neopravdane i nepravedne, istakao je Vučić.

On u svakom slučaju sa americkim zvaničnikom očekuje otvoren i iskren razgovor u, ističe, važnom trenutku za Srbiju.

Palmer je uoči dolaska u Beograd, posle Skoplja i Prištine, rekao i da se Kosovo ne može izostaviti iz trajnog rešenja na Balkanu, i da rešavanje "odnosa Kosova i Srbije" ostaje strateški prioritet SAD.

Sastanak predsednika Srbije i Palmera zakazan je za 10.00 časova, u sedištu predsednika Srbije.

(Kurir.rs/Tanjug)

