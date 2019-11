POSLEDNJE VUČIĆEVO UPOZORENJE ZA DAČIĆA I SPS: Bura u vladajućoj koaliciji se ne stišava, socijalistima preti OPOMENA pred isključenje?!

Srpska naredna stranka nastaviće saradnju sa Socijalističkom partijom Srbije, ali im je ovo poslednje upozorenje „pred isključenje“, saznaje Kurir od izvora iz vrha SNS.

Naprednjaci su za sutra u 17 sati zakazali sednicu Predsedništva u centrali stranke, a jedna od tačaka sastanka biće i poljuljana saradnja sa socijalistima, odnosno da li SNS i SPS treba da nastave saradnju.

Prozvan za šurovanje sa opozicijom... Ivica Dačić foto: Zorana Jevtić

Izvući će se

Izvor Kurira kaže da to što je lider Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović otkrio da ga Ivica Dačić, šef SPS, zove i traži da ga ne napada, samo deo stvari koje se zameraju socijalistima.



- Kad god neko iz opozicije napada Vučića i to što on radi, socijalisti ili ćute, ili se oglase na samom kraju. To je nedopustivo od koalicionog partnera koji je dobio i više nego što zaslužuje. Kako sada stvari stoje, izgleda da će se Dačić i socijalisti i ovaj put izvući, ali ovo je Dačiću poslednje upozorenje - kaže izvor našeg lista.

Iz SPS poručuju da su spremni i za opoziciju. Visoki funkcioner SPS i narodni poslanik Novica Tončev kaže u razgovoru za Kurir da niko nije rođen u fotelji.

Prst u oko

- Ne znamo kakav će zaključak biti donet na organima SNS, ali ne bi bilo korektno da politički ispašta ceo SPS širom Srbije zbog jedne izjave Sergeja Trifunovića. Zato smatram da je važno da Dačić i Vučić u četiri oka popričaju i reše problem, kao što su to radili i do sada - navodi Tončev, a na pitanje da li se plaše da bi mogli da odu u opoziciju, kaže:



- Moramo polako da se navikavamo i na opozicionu klupu, niko nije rođen na vlasti i u fotelji. Za funkcionere SPS koji stalno imaju uporište glasača u svojoj bazi ne bi bilo zime, a ne znam šta bi kao opozicionari radili ovi naši što sede po kafićima i čekaju da im isporučimo džakove sa glasovima. Meni lično te česte prozivke ne smetaju, to mora mnogo više da brine drugove na visokim državnim funkcijama.

Počasni predsednik SPS i narodni poslanik Milutin Mrkonjić tvrdi da koalicija SPS i SNS odlično funkcioniše, mada, dodaje, SPS i ne mora da bude u vlasti.

- Dačić i Vučić izvrsno vode državu. To što neki iz SNS kritikuju, ja to nisam shvatio da me neko ponižava. Ja sam za to da partnerski odnosi budu iskreni - kazao je Mrkonjić, a na pitanje da li bi se socijalisti snašli van vlasti, poručio je:

- SPS ne mora da bude u vlasti.

LICEMERNO ŠEF DIPLOMATIJE PREUZIMA TUĐE ZASLUGE

Ivica Dačić slagao Dmitrija Medvedeva foto: RTS Printscreen Ivica Dačić, šef diplomatije i lider SPS, slagao je premijera vlade Rusije Dmitrija Medvedeva prilikom njegove posete Beogradu. Kako saznaje Kurir, Medvedev je bio oduševljen svečanom akademijom koja je priređena povodom obeležavanja 75 godina od oslobađanja Beograda u Drugom svetskom ratu. Naročito mu se svidelo što su na repertoaru bile antifašističke pesme. Kada je čuo da Medvedev hvali organizaciju i repertoar manifestacije, Dačić mu se „pohvalio“ da je on lično uticao da se partizanske pesme izvode u Sava centru, gde se održala svečana akademija, što nije tačno.

Sve ovo je ostavilo utisak na Medvedeva, pa je Dačić rešio da poentira.

- Doslovce mu je rekao: „Ja sam zaslužan za to.“ Dačić je slagao predsednika vlade Rusije, preuzeo je zasluge za nešto s čim nije imao veze. Zamislite, šef diplomatije da određuje ili sugeriše koje pesme će se izvoditi na svečanoj akademiji... - kaže izvor Kurira.

Nepouzdan partner

VEĆ JEDNOM PREVARIO VUČIĆA

Naprednjaci ne kriju da nemaju poverenja u SPS i to iz vremena kada ih je Dačić ostavio na cedilu (tada su bili SRS), i formirao vladu sa DS i Borisom Tadićem. Tada je čak, za koaliciju u Beogradu, bio potpisan i sporazum između SPS, NS i SRS, po kojem je gradonačelnik trebalo da bude Aleksandar Vučić. Ova koalicija je predstavila čak i svoj tim za Beograd, da bi, posle dogovora Tadića i Dačića, na čelo prestonice došao Dragan Đilas.

Nebojša Krstić SPS SU PARAZITI foto: Dado Đilas Marketinški stručnjak Nebojša Krstić kazao je da su socijalisti paraziti. Krstić je, gostujući u jutarnjem programu na jednoj televiziji, kazao da se SPS ponaša kao parazit u vlasti.

- Pored toga, socijalisti su neko ko je dobar sa ovima sada (na vlasti, prim. aut.), ali i sa onima koji će doći sutra - naveo je Krstić.

