AMERIKA SPREMA PRITISAK NA SRBIJU: Najveći problem za Beograd biće rivalstvo Metju Palmera i Ričarda Grenela

BEOGRAD - Zabrinutost zbog postavljanja i nabavke ruskog naoružanja, loši potezi EU, posebno zbog odbijanja da se odredi datum početka pregovora sa Albanijom i Severnom Makedonijom, i sukob između Stejt departmenta, koji predstavlja Metju Palmer i Bele kuće, koju predstavlja Ričard Grenel, tri su razloga zbog kojih SAD pritiskaju Srbiju.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

Palmerov najveći problem je Grenel. Sada je to praktično nadmetanje između njih dvojice, odnosno između administracije - Stejt departmenta koji predstavlja on, i Bele kuće, to jest Grenela, koji je Trampov čovek, ko će više uraditi po pitanju Kosova, kaže izvor iz diplomatskih krugova u Vašingtonu i upozorava da se pritisci na Srbiju tek mogu očekivati.

- Promenu kursa i pojačani pritisak možemo videti u poslednjih nekoliko nedelja, što se poklopilo sa Grenelovim imenovanjem, a potom i sa njegovom prvom zvaničnom posetom ovom regionu. Palmer je, uprkos tome što je u javnosti izgledalo drugačije, teško podneo kad je Tramp imenovao Grenela i sada se takmiči sa njim ko će da bude rigorozniji, kaže sagovornik lista.

Iz izvora u Berlinu se saznaje da ambasador Grenel planira da pozove predsednika Aleksandra Vučića da sluša obraćanje američkog državnog sekretara Majka Pompea ove nedelje u Berlinu, na forimu posvećenom miru i stabilnosti.

foto: Profimedia, Zorana Jevtić

Kako navodi Blic, nije svejedno Amerikancima kada čitaju o tome da Srbija planira da nabavi moćne S-300 ili S-400 iz Rusije i podseća da je Palmer, pored ostalog, istakao da su "SAD zabrinute zbog prisustva ruske vojne opreme u Srbiji".

Njegove neuobičajeno oštre izjave, ili bolje rečeno pretnje, iznenadile su deo srpske javnosti, ali samo onaj koji slabo poznaje unutrašnje odnose unutar američke administracije, odnosno probleme na relaciji Stejt depratment - Bela kuća.

(Kurir.rs/Tanjug/Blic)

Kurir