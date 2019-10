ZVANIČNIK STEJT DIPARTMENTA OTKRIVA ŠTA SPREMA TRAMP: Vašington za sredinu 2020. priprema sporazum Beograda i Prištine i mirovnu konferenciju o Kosovu

BEOGRAD - Direktor službe američkog Stejt departmenta za Južnu i Centralnu Evropu Dejvid Kostelančik izjavio je da Kosovo i Srbija ne bi trebalo da prokockaju priliku koja im se ukazala imenovanjem najpre Metjua Palmera za specijalnog predstavnika američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan, a potom i Ričarda Grenela za specijalnog izaslanika američke administracije za dijalog Beograda i Prištine.U razgovoru za Radio slobodna Evropa (RSE) Kostelančik je podvuao da će "dvojica američkih zvaničnika zajedno raditi na rešavanju pitanja oživljavanja blokiranog dijaloga, od čega zavisi proces evrointegracija i Kosova i Srbije".

On nije isključio mogućnost da će Vašington naredne godine da organizuje konferenciju sa ciljem dolaska do rešenja.

"Praktično su obojica angažovana po ovom pitanju. Blisko ćemo sarađivati sa EU, koja kao posrednik predvodi dijalog Srbije i Kosova. Samo prisustvo razgovorima i diskusiji zavisiće od situacije, ali mogu vas uveriti da su i ambasador Grenel i gospodin Palmer posvećeni tome i da izdvajaju sve svoje vreme i energiju u rešavanje ovog pitanja", rekao je američki zvaničnik.

On je dodao da imenovanje dvojice zvaničnika u kratkom vremenskom razmaku "pokazuje dugotrajnu pažnju i dugotrajnu podršku SAD dijalogu, kako bi to dalo rezultat i za Srbiju i za Kosovo".

"Obe zemlje su prijateljske i partneri SAD i činjenica da imamo izaslanika predsednika i predstavnika Stejt departmenta i državnog sekretara koji ovom pitanju posvećuju svoje vreme i pažnju jeste, mislimo, dobra stvar za ceo ovaj proces kako bi on na kraju dao rezultat", dodao je.

Na pitanje šta je Grenel poručio tokom nedavne posete Prištini i Beogradu Kostelančik je rekao da su "razgovori koje ambasador vodi, što je slučaj i sa gospodinom Palmerom, bili organizovani u diplomatskom poverenju" ali da je njegova poruka ;bila ta da "SAD i on kao izaslanik predsednika Trampa pokušavaju da pomognu i olakšaju dijalog".

Povodom spominjanja neke vrste mirovne konferencije koja bi naredne godine mogla biti organizovana na inicijativu Vašingtona, Kostelančik je rekao da je to moguće i da je takvu mogućnost pominjao i predsednik Donal Tramp lično u pismu koje je poslao ranije ove godine liderima Srbije i Kosova.

"To jeste jedna mogućnost, ali za sada važna stvar je da počne dijalog i da dve zemlje ostvare napredak po pitanjima koja stoje izmedju njih", kazao je.

Na pitanje o dijalogu Beograda i Prištine, Kostelančik je rekao da SAD pridaju veliki značaj nastavku dijaloga i da se čeka da vlasti na Kosovu formiraju novu vladu, da pojasne svoju poziciju u vezi sa angažmanom u dijalogu sa Srbijom.

"U kontaktu smo sa onim (političkim) partijama i zvaničnicima koji su se tokom izbora pojavili kao ljudi koji će najverovatnije formirati narednu Vladu na Kosovu, i dok to radimo, nadamo se da će Kosovo biti spremno da sedne za sto uskoro, da će ukinuti tarife na robu iz Srbije i da će otpočeti ponovo dijalog sa Srbijom", naveo je.

On je naglasio da je "osnovna i najvažnija stvar da se ponovo uspostavi dijalog" i da je "važno, ukoliko je gospodin Kurti taj koji će postati novi premijer Kosova, da on sa drugima koji će biti deo njegove koalicije uspostavi jedinstvenu poziciju i stav oko onoga što se dešava".

On je naglasio da je izuzetno važno da takse za robu iz Srbije budu ukinute, kao prvi korak koji bi doveo do otpočinjanja pregovora, ali je dodao da je čim se to desi "na Srbiji i Kosovu da prodju kroz sve stavke koje su na agendi i da sami među sobom uspeju da postignu dogovor".

"SAD su spremne da, kao prijatelj i partner obeju zemalja, pomognu i podrži taj proces, ali ipak je na te dve strane da donesu odluku kako će taj dogovor izgledati", rekao je.

Na pitanje o korekciji granice između Srbije i Kosova Kostelančik je rekao da ne veruje da je u ovom trenutku produktivno ulaziti u detalje i da prvo treba obnoviti dijalog.

"Sa jedne strane postojala je diskusija o promeni granice, o razmeni teritorija i SAD su izrazile stav da se ne bi protivile takvim promenama (tom rešenju). U ovom trenutku, uzimajući u obzir da je reč o složenom i teškom problemu za obe strane, želimo da prvo dijalog otpočne ponovo. Takođe, uzimajući u obzir da uz posredovanje EU paralelno ide i snažna podrška SAD tom procesu, želimo da dijalog otpočne i da dve strane počnu da razgovaraju o tome na koji način vide rešavanje pitanja koja su na pregovaračkom stolu", rekao je.

Na pitanje da li očekuje da će se u prvoj polovini 2020. Srbija i Kosovo suočiti sa jasnom i direktnom inicijativom SAD u procesu iznalaženja konačnog rešenja u odnosima Kosova i Srbije Kostelančik je rekao da" činjenica da imate posebnu pažnju dvojice iskusnih profesionalaca iz SAD-a koji su fokusirani na ovaj izazov daje svima jedinstvenu priliku, šansu da ostvare napredak".

"I kao što sam ranije izjavio, naše je viđenje da strane ne bi trebalo da prokockaju ovu priliku, ne bi trebalo da propuste ovu priliku i da bi trebalo da iskoriste to što je pažnja iskusnih profesionalaca posvećena ovom izazovu.

Prvi korak je sam početak procesa, odnosno početak dijaloga, a zatim da dve strane počnu da razmenjuju stavove. SAD će biti tu da im pomognu i da ih podrže na tom putu do postizanja sporazuma", rekao je za RSE američki zvaničnik koji je ove sedmice učestvovao na Beogradskom bezbednosnom forumu.

