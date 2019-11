DON BASTAĆ OJADIO OPŠTINU STARI GRAD ZA 80 MILIONA: Budžetska inspekcija utvrdila brojne neregularnosti

Budžetska inspekcija Grada Beograda utvrdila je brojne neregularnosti u poslovanju predsednika opštine Stari grad Marka Bastaća i njegovih najbližih saradnika, koji se terete da su oštetili budžet te opštine za više od 80 miliona dinara, a na koje je, za naš list, danima ukazivao uzbunjivač Danče Urošević!

Kako se navodi u izveštaju u koji je Kurir imao uvid, budžetski inspektori konstatovali su u vanrednoj kontroli brojne nepravilnosti i „činjenične opise radnji iz kojih proizilazi izvršenje krivičnog dela“. Bastać se tereti za malverzacije prilikom zapošljavanja i isplata troškova prevoza. Takođe, utvrđene su milionske nepravilnosti i prilikom naplaćivanja usluga pružanja pomoći starima i iznemoglima i mahinacije u vezi sa korišćenjem aparata za kokice u centru Beograda.

Nakon detaljnog uvida u dokumentaciju, inspekcija je utvrdila da je opština Stari grad, čiji je predsednik i odgovorno lice Marko Bastać, potrošila 71.896.114,40 dinara više od ugovorenog za zapošljavanje ljudi preko kompanija „Kodeks trejd“ i „Rispekt legal“.

Takođe, inspekcija je utvrdila da je opština Stari grad, s Bastaćem na čelu, u periodu od 9. oktobra 2017. do 18. februara 2019. plaćala prevoz za dolazak na posao i povratak s njega osobama koje nisu imale pravo na to. Oni su bili angažovani manje od punog fonda radnih časova za mesec isplate, a nije bilo dokaza da su isti udaljeni do 50 kilometara od sedišta naručioca. To je bio uslov da bi imali pravo na ovu naknadu, pa je pritom naneta šteta opštini od 1.464.499,18 dinara.

Zarada na starima

Budžetska inspekcija utvrdila je da je opština Stari grad plaćala bez pravnog osnova na osnovu okončana tri parnična postupka između „Kodeks trejda“ i zaposlenih u iznosu od 592.649,64 dinara.

Bastać je muljao je i prilikom nabavki usluga i pružanja pomoći starima.

- Bastać, koji je naredbodavac za izvršenje budžeta ove opštine od 14. novembra 2017. do 5. oktobra 2018, platio je agenciji „Nana S. V.“ bez dokaza da je ova agencija usluge pružanja pomoći u kući starim i iznemoglim licima izvršila po ispostavljenim računima od 1. oktobra 2017. do 12. septembra 2018. u iznosu od 2.999.999,56 - piše u izveštaju.

Pomoć u kući

Takođe, Bastać se, prema još jednom izveštaju budžetske inspekcije, za period od 16. novembra 2018. do 21. januara 2019, tereti da izvršio plaćanje agenciji „Nana S. V.“ bez dokaza da je ova agencija usluge pružanja pomoći u kući starim i iznemoglim licima izvršila po ispostavljenim računima u periodu od 26. septembra do 31. decembra 2018. od 928.512 dinara.

Budžetski inspektori su ovaj izveštaj predali Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva.

Još jedna mahinacija

MULJAŽA S KOKICAMA - 2,8 MILIONA DINARA

Mućki čelnika Starog grada bilo je i u poslu s kokicama u centru Beograda! Izveštaj inspekcije tereti Bastaća da je oštetio budžet za 2,8 miliona dinara jer je odlukom ove opštine za 40 odsto smanjena naknada za postavljanje aparata za kokice. Za toliki procenat je Veće GO Stari grad zaključkom od 24. avgusta 2017. odobrilo umanjenje naknade za zauzeće javne površine.

- Nije postojao osnov za umanjenje naknade korisnicima javne površine za postavljanje aparata za kokice privrednom društvu „Fud for fan“, „Paki korn“ - Pavlović Dragan i „ Volim te kokice“, čime postoji osnovana sumnja, kako se tvrdi u izveštaju inspekcije, da je Marko Bastać umanjio budžet opštine za 2018. za 2.800.000 dinara.

Radoslav Marjanović

ZAKON JE ISTI ZA SVE

Zamenik šefa odborničke grupe SNS u Skupštini grada Radoslav Marjanović ističe da nadležni organi treba da istraže sve navode Lazara Lešnjaka i uzbunjivača Danče Urošević:

- Zakon mora da važi podjednako za sve. Bastać je tim kompanijama od 2016. do danas ukupno prebacio više od 195 miliona dinara iz budžeta, što je više od 1,6 miliona evra. Praktično 20 odsto opštinskog budžeta svake godine je isplaćivano ovim firmama.

