"Gradićemo, bez prestanka, da bi ova zemlja bila bolja, da bi imali više posla, više radnika, investicija, da bi sve to, taj čarobni krug ulaganja u sopstveni rast, bio završen, i da bi mogli da kažemo, i to vrlo brzo, da jesmo stvorili najlepšu zemlju na Balkanu."

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Nov 9, 2019 at 2:58am PST