UŽIVO OTVARANJE KORIDORA 10, BORISOV: Danas smo spojili istočnu i zapadnu Evropu, neka vam je sa srećom! VUČIĆ: Ostavili smo prašnjavu prošlost za sobom, izgradili puteve za budućnost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas otvaranju istočnog kraka Koridora 10.

Posle ceremonije koja počinje u podne, građanima posle 14 časova na raspolaganju biti nov auto-put dužine 86,9 kilometara od Niša do graničnog prelaza Gradina. Ta razdaljina prelaziće se za oko 50 minuta.

12.24 - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su okupljeni pokazali koliko vole srbiju, istok i jugoistok prelepe zemlje.

"Sve je danas ovde, svaki san koji smo sanjali, vera koju smo imali, napor koji smo imali. Sreća je mala stvar da bi opisalo sve što osećam. Kada smo pre nekoliko godina krenuli da menjamo zemlju, kilometrima puteva da budu vredni, da budu novi osnovni standard. Ostavili smo prašnjavu prošlost i ostavili kilometre budućnosti, da bi ljudi mogli da dolaze i da se vraćaju u svoju Srbiju", rekao je Vučić.

On je dodao da nam je Bugarska danas bliža nego ikada, te da smo se povezali danas putevima.

"Za nekoliko dana Borisov će završiti 12 km do Sofije. Završavamo uskoro i Balkanski tok i na taj način ćemo da se povežemo s anama prijateljskom i bratskom Bugarskom", rekao je Vučić.

foto: Tanjug

12.18 - Premijer Bugarske Bojko Borisov kazao je da kao što su Nemci nekada srušili Berlinski zid, tako je zid između Srbije i Bugarske danas pao.

"Mi do Istanbula nemamo prepreke. Svakako bugarska industrija koristiće ovaj auto-put u celosti. Danas mi povezujemo istočnu i zapadnu Evropu. Neka vam je sa srećom, da nema katastrofa i pogibija", rekao je Borisov.

foto: Tanjug

12.13 - Ceremonija otvaranja započela je intoniranjem himne Srbije "Bože pravde" ispred tunela Bancarevo u prisustvu Vučića, srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika, premijera Bugarske Bojka Borisova i državnog vrha Srbije.

11.55 - Na ceremoniju otvaranja stigao je premijer Bugarske Bojko Borisov koga je dočekao Vučić koji mu se obratio na bugarskom.

"Gde si, bratko, dobrodošao", tim rečima je Vučić pozdravio Borisova.

foto: Predsedništvo Srbije

Vučić je dočekao Borisova na drugoj strani tunela Bancarevo i zajedno su se dovezli kroz taj tunel dugačak 881 metar.

Nakon toga srpski predsednik ga je pozvao da nazdrave vinom.

Borisov je kazao da i Bugarska gradi auto-puteve.

"Od Beograda do Istanbula da nema nijedan semafor, to nam je plan, a od Sofije da može da se stigne do Grčke", rekao je Borisov.

Vučić je kazao da je Borisova zamolio da kada Srbija napravi auto-put kroz Bugarsku kako bi bio nastavak srpskog auto-puta.

foto: Predsedništvo Srbije

11.45 - Ceremoniji otvaranja nove deonice autoputa prisustvuje i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, nejga je upravo dočekala premijerka Srbije Ana Brnabić.

foto: Tanjug/Sava Radovanović

Kao što je sada jug Srbije umrežen auto-putevima i kao što su sada povezani i Vranje i Leskovac i Niš i Pirot, tako će i Šumadija, naglašava, biti premeržena auto-putevima izgradnjom auto-puta Karađorđe, Moravskog koridora i auto-puta Miloš Veliki.

Dodao je da ostaje još samo da se Toplica poveže auto-putem do Prištine i Tirane.

Vučić će danas otvoriti istočni krak Koridora 10, u prisustvu bugarskog premijera Bojka Borisova, kao i premijerke Srbije Ane Brnabić, a najavio je da će deo njegovog obraćanja na svečanosti otvaranja deonice Niš - Dimitrovgrad biti, u čast Borisova, na bugarskom jeziku.

Predsednik Srbije je rekao da su svi dobrodošli na otvaranje istočnog kraka Koridora 10, uključujući i one koji, kao Boris Tadić, kritikuju, a sami nisu mogli da izvedu taj porojekat.

