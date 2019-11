ŠPIJUNSKO KLUPKO SE ODMOTAVA: BIA otkrila šta je srpski potpukovnik predao ruskom oficiru Georgiju Klebanu

Željski je rekao da je ustanovljeno više kontakata tog ruskog obaveštajca ali ovu primpredaju naša služba nije snimila jer je bila prisutna kontrapratnja, odnosno lica koja je ruski obaveštajac angažovao da obezbede događaj i utvrde da li su srpske službe prisutne.

“To su ljudi koje je on onagažovao, ne moraju nužno da budu Rusi”, rekao je Željski, navodeći da su u svakom slučaju angažovani sa preciznim zadacima.

Na pitanje ko je napravio i emitivao snimak koji se pojavio u javnosti, on je rekao da naše službe “dosta znaju o tome”.

“Taj mozaik se sve bolje i jasnije vidi ali na tu temu iz operativnih razloga ne mogu da govorim”, rekao je Željski.

Odgovarajući na pitanje da li je moguće da je Klebana neka druga, a ne ruska, služba angažovala i da je dvostuki agent, on je naveo da “obaveštajni kontakti i njihovo odvijanje dopire do onih granica do kojih dopire granica maštovitosti nekog obaveštajca i službe koja kontroliše i usmerava taj kontakt”

U istoriji obaveštajnog rada zabeleženi su slučajevi ne samo dvojnih već i trojnih i četvorostrukih agenata”, rekao je Željski, navodeći da su takvi slučajevi zabeleženi i u okruženju naše zemlje.

On je ponovio da je predmet živ i naveo da se sa utvrđivanjem kontakta našeg državljanina i ruskog obaveštajca “priča” ne završava, “u tom nekom profesionalnom smislu”. Govoreći o radu srpske službe Željski je rekao da BIA sprema da predsedniku države Aleksandru Vučiću prenese neke veoma važne informacije, koje nisu vezane za ovaj slućaj, već neki drugi, koji je za bezbednost Srbije “mnogo značajniji”, ne otkrivajući detalje.

Kurir.rs/Beta

Foto printscreen YT

Kurir