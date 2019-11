VULIN O NASLOVNOJ STRANI NIN: To nije za osudu već za kaznu! Ološ sanja i mašta da neko ili nešto ubije Vučića

Ministar odbrane Srbije i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin ocenio je danas da naslovna strana nedeljnika NIN, na kojoj je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ispred snajpera uperenog u njega, nije za osudu, već za kaznu.

"Ološ sanja i mašta da neko ili nešto ubije Aleksandra Vučića. U zemlji u kojoj je predsednik Vlade ubijen iz snajpera staviti predsednika Vučića ispred snajperske puške i praviti se da je to slobodno novinarstvo u najmanju je ruku neukusno. To nije neukusno, to je gadost. I to što je ta ološ stavila na naslovnu stranu je ne za osudu nego za kaznu", izjavio je Vulin.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, on je upitao da li se iko upitao kako se oseća porodica predsednika Vučića i kako se oseća on sam, i da li se "iko pita kako je moguće staviti jednog čoveka pred snajper i praviti se da je to sloboda novinarstva".

"Staviti predsednika Srbije pred snajper i praviti se da je to sloboda izražavanja je zločin. Ta gadost više nikad ne sme da se ponovi. Nadam se da će biti pameti i razuma u ovoj zemlji da se to više nikad ne ponovi", rekao je ministar Vulin.

Kurir