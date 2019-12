VUČIĆ NAKON SASTANKA SA PUTINOM: Nadam se ćemo sledeće godine zajedno sa ruskim predsednikom otvoriti Hram Svetog Save

"Veoma mi je drago zbog našeg novog susreta i veliko hvala za toplu dobrodošlicu u Sočiju. Hvala Vama što ste uprkos tesnom rasporedu našli vremena za naš susret. To je velika čast za nas i svaki susret sa Vama ima veliki značaj za našu zemlju. Želeo bih jos jednom da odam veliko poštovanje za stalnu podršku očuvanju naše teritorijalne celovitosti, nezavisnosti i suvereniteta. Ekonomska saradnja i robna razmena rastu svake godine i mnogo toga smo zajednički uradili po pitanju izgradnje gasovoda, faktički smo završili gasovod kroz Srbiju i to je velika investicija, velika šansa za razvoj naše zemlje, kao i naše sigurne budućnosti. Hvala Vam još jednom i pozivam vas da posetite Srbiju." 🇷🇸 🇷🇺 Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom u Sočiju.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Dec 4, 2019 at 3:43am PST