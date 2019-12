DANICA MARINKOVIĆ PONOVO SVEDOČI O RAČKU: Nije bilo ni genocida ni zločina ni masakra već borbe sa teroristima OVK

BEOGRAD - Danica Marinković, koja je kao istražni sudija prva obavila uviđaj posle sukoba u Račku u zimu 1999. godine, kaže da se u Račku nije dogodio genocid.

"Prvo moram da kažem da nije tačno da se u Račku desio masakr, nije tačno da je bio genocid, nije tacno da je bio zločin, kao što su elita kriminalaca i terorista iz Prištine plasirali vesti danas", kaže Danica Marinković za TV Prva.

Ona je ispričala da je bila obaveštena da se u Račku desio sukob, da je bila antiteroristička akcija pripadnika srpske policije koji su krenuli sa raščišćavanjem terena i hapšenjem izvršilaca krivičnog dela terorizma, kao i da se pretpostavlja da ima žrtava.

"Prva sam stigla, istog dana, 15. januara u 14 casova sa ekipom za uviđaj sam bila na licu mesta i počeli smo sa uviđajem", navela je Marinković.

Na pitanje kada je stigao Vilijam Voker, Marinković kaže da je to bilo sutradan i dodaje da je Voker bez njenog znanja napravio scenario.

"Voker je sutradan bez mog znanja, neosnovano i nezakonito napravio scenario i izašao sa bestidnom podmetačinom Zapada da se isfabrikuje slučaj Racak koji bi poslužio kao povod za bombardovanje", navodi ona.

Marinković dodaje da je tri dana bila sprečena da uđe u Račak, kao i da su kako bi to onemogućili Vokerovi pomoćnici pucali zajedno s pripadnicima OVK.

"Ali bila sam uporna i ušli smo 18. januara. Sa mnom su tada ušli Vokerovi pomoćnici, kao i pripadnici domaćih i stranih medija i TV ekipa i od samog početka sve što smo pronašli i videli, videli su i stranci", rekla je Marinkovićeva.

Ona je ranije tvrdila da nisu stradali "nedužni seljani" i da nije bilo "masakra", nego da je to bio sukob albanskih terorista i srpskih snaga, a na TV Prva danas je rekla da je tada u džamiji pronađeno 40 ubijenih i da se na osnovu dokaza može tvrditi da su bili pripadnici OVK.

"Prvo što smo pronašli bilo je 40 tela ubijenih u džamiji, posle toga veliku količinu oružja i njihove uniforme sa oznakom OVK, sanduke sa municijom, ručne bombe. Svi dokazi na licu mesta potvrduju da to nisu bili civili, već teroristi koji su poginuli u sukobu s policijom", tvrdi ona.

Stručnjaci kažu da je svedočenje bilo toliko briljantno da ga je prihvatio Međunarodni krivični tribunal, dok je Tužilaštvo odustalo od tačke optužnice za Račak protiv Slobodana Miloševica i srpskih generala policije i vojske, a Danica Marinkovic kaže da se u izveštaju nalaze materijalni dokazi i neposredna zapažanja, ali i izveštaji obdukcije pronađenih tela, prenosi B92.net.

"Osim materijalnih dokaza i neposrednih zapažanja utvrđivanja činjenica, eminentni stručnjaci za sudsku medicinu obavili su obdukciju pronađenih tela, a imali smo naš srpski tim od pet eminentnih stručnjaka i dva patologa iz Belorusije. Što se tiče strucnog dela - bili su jedinstveni: smrt kod svih ubijenih nastupila je kao posledica povreda nanetih iz ručnog vratrenog oružja i uopšte nije bilo povreda nanetih drugim oružjem ili posmrtno. Kako su bili obučeni ukazivalo je da su bili vojnici - teroristi OVK, a skinute su i barutne čestice čime je utvrđeno da su bili u kontaktu sa oružjem", izjavila je Marinković.

U istragu se odmah uključila Helena Ranta, jedan od najpoznatijih svetskih patologa, međutim njen izveštaj je prema nekim informacijama više puta menjan, a između nje i Vokera je došlo i do sukoba kada ju je on gađao zgužvanim papirima. Njene izjave i svedočenja su razlicito tumačeni, a Danica Marinković potvrđuje da je Helena Ranta bila pod pritiskom Vokera i dodaje da je ona to u svojoj autobiografiji i priznala.

