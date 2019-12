RUDAN PITALA VUČIĆA ZAŠTO SE SRBIJA NAORUŽAVA I PLAŠI LI SE HRVATA: Predsednik je jednostavnim pitanjem SVE OBJASNIO!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nije hteo u Zagreb na kongres EPP da ne bi dolivao ulje na vatru, u inače već pregrejanog atmosferi zbog mogućnosti njegovog dolaska.

On je to rekao na opasku Vedrane Rudan da je pogrešio što ipak nije otišao.

"Mislim da nisam pogrešio", rekao je Vučić i dodao: "Da sam otišao tamo, samo bi se o tome govorilo, imali bi proteste na ulicama, tad je bila i godišnjica Vukovara. Hteo sam da uradim nešto dobro za Evropsku narodnu partiju, nisam hteo da dolivam ulje na vatru", objasnio je Vučić sinoć u emisiji Hit tvit, na TV Pink.

To, dodao je, nije bilo pitanje bilateralnih odnosa naših zemalja, već pitanje unutarpartijskih odnosa unutar Evropske narodne partije (EPP), rekao je predsednik.

Vučić: Srbi i Hrvati moraće zajedno da rešavaju probleme

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je uverenje da Srbija sa Hrvatskom, uprkos problemima iz prošlosti, imati u budućnosti mnogo bolje odnose nego što su bili pre i poručio da će i Srbi i Hrvati morati odogovornije da se ponašaju i sarađuju kako bi opstali u budućnosti.

"Stvarno mislim da će u u budućnosti, uprkos činjenici da su Hrvati najmanje popularni u Srbiji, a Srbi u Hrvatskoj, da će Srbi i Hrvati morati da budu, ne u istoj državi, već da će morati da budu zajedno i da se zajednički surpostavlaju različitim problemima koji će dolaziti spolja ako žele da opstanu", rekao je Vučić.

Kako je rekao, svi zajedno ćemo morati da se odgovornije ponašamo ukoliko želimo da opastanemo.

Hrvatska književnica Vedrana Rudan zapitala je prethodno Vučića, u emisiji Hit tvit na Pinku, zašto se ne bi nakon 30 godina stavio "krst" na taj "odvratni rat i zašto stalno izvlačimo leševe i ubijene roditelje?".

"Mislim da je problem u političarima, a ne u običnim ljudima...Jeste li vi mirotvorac, a oni divljaci koji ne daju?", zapitala je Rudan predsednika Srbije.

Vučić je rekao da to ne može da se dogodi još, zato što Hrvati "obično traže od nas da se posipamo pepelom, da se izvinjavamo i da se nikada ne setimo Jasenovca".

"A, ovde govore samo o onome što bismo samo mi želeli da čuejmo i to tako ide", dodao je Vučić.

Rudan je pitala da li misli da se u Srbiji "izvlači" Jasenovac, pa ove jame i one jame i da li možemo prestati sa tim zbog dece? Vučić je odgovorio: "Ako bi neko bio u stanju da prestane sa tim, mi bi bili spremni da kazemo "u redu je da prestanemo". Prihvatam da prestanem odmah, samo da nam sutra ne kažu kako su u domovinskom ratu Srbi agresori i ovakvi ili onakvi, ali, oni neće da prekinu. Oni (u Hrvatskoj) će reći da je to zalog za budućnost i da Srbija to mora da prizna", dodao je Vučić.

Rudan je, takođe, prethodno pitala Vučića zasto se kao predsednik najveće zemlje na Balkanu više ne posveti miru i da li zaista misli da postoji šansa da Hrvatska napadne Srbiju, odnosno - zašto se Srbija naoružava i ko je može napasti.

"Ne misilim da je to realno (da Hrvatska napadne Srbiju), ne svakako u ovom trenutku, ne ni u budućnosti", rekao je Vučić i zapitao Rudan da li neko misli da Srbija treba da bude bez vojske.

Rudan o tome zasto se Vučić razlikuje od Miloševića, Vučić: Ma ukrali ste šou!

Od Miloševića vas ne razlikuje samo to što stalno govorite, primetila je hrvatska književnica Vedrana Rudan u "duelu" s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u emisiji Hit tvit, u kojoj mu je "objasnila" da smeta Americi jer je "još žilav", i da treba ozbiljnije da razmišlja o svojoj političkoj sudbini.

Rudan je sinoć, inače, emisiju, odnosno šou koji je, kako je primetio Vučić "uzela", počela tako što je objasnila da je pristala na gostovanje jer, u principu, voli "mlade i zgodne" muškarce, kao što je Vučić, i tu je, kaže, "prelomila", a "usput, pogotovo, ako je to predsednik susedne zemlje i to bratske".

Rudan je od starta "dala tempo", prigovarajući da Vučić ne bi trebalo da uzima vreme dugim odgovorima na pitanje voditeljke, na šta je Vučić uzvratio da će ćutati nadalje, a u jednom sličnom duelu je šaljivo primetio da bi on i Milomir Marić mogli i da napuste emisiju, što bi ostavilo najjači utisak.

Rudan je dodala da "stalno ima neku metu na prsima", a Vučić primetio: "To su mi neki drugi stavili, ne ja".

"Niste vi, jer niste samoubica, ali kad neko drži metu na prsima često dobije metak".

Na temu pretnji Vučiću, Rudan se vratila u više navrata, pa i u kontekstu politike neutralnosti Srbije i koliko je ta politika opasna.

Rudan je rekla da EU ima definisan stav i da ako se pruža otpor, oni ne slušaju.

Vučić je rekao da male zemlje imaju velike šanse, na šta je Rudan rekla "dok vas ne smaknu".

Vučić je pitao u kom kontekstu, na šta je ona rekla - "fizički".

Jedno od njenih pitanja bilo je i da li Vučić misli da je izabran ili odabran, poput vlasti u Hrvatskoj, koju je neko odabrao i nametnuo glasačima, a Vučić je odgovorio da je izabran i to više puta.

Rudan je, povodom tvita o sinoćnjem pokušaju upada u Skupštinu Srbije, konstatovala i da nema spontanih protesta iza kojih neko ne stoji, te da Vučić ne odgovara Americi.

"Ja mislim da iza protesta u Srbiji stoje Amerikanci, jer Americi ne odgovara ova situacija i pat pozicija Srbije između NATO i Putina", ocenila je ona, dodajući da se zna da je na Kosovu najveća vojna baza u Evropi Prema njenom mišljenju, "Vučić je još žilav" i to je problem Americi, a potom ga je upitala: "Da li ćete potpisati to za Kosovo", a kada je srpski predsednik negativno odmahnuo glavom, ona je zaključila: "Onda će oni ponovo zakucati".

Rudan je pitala Vučića i zašto reaguje na svaku sitnicu, a Vučić je odgovorio da ne može da ćuti na laži, jer onda laži pocinju da dominiraju, da se nekontrolisano šire.

Na njenu opasku da je to nezrelo, Vučić je uzvratio da je on samo normalan, običan čovek.

"Nemojte biti normalni, budite malo nenormalni i više predsednik", zaključila je hrvatska književnica.

Rudan je na kraju emisije pitala i da li je samoubilački biti predsednik u Srbiji, na šta je Vučić rekao da ne misli tako.

"Ali, vasi doktori misle", nastavila je ona, a Vučić je zaključio: "Ja nemam nikave šanse protiv vas...Zaslužili ste šou".

