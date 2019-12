TRAMPOVA SRPKINJA DOŠLA KUĆI POSLE 30 GODINA Ja sam Jelena, rođena sam u Beogradu! U Ameriku sam otišla sa 500 $ u džepu

BEOGRAD - Ja sam Jelena Mekvilijams, rođena sam u Beogradu 1973, a u Ameriku sam došla 1991. sa 500 dolara u džepu - ovako se sada već Amerikanka srpskog porekla i jedna od najmoćnijih Srpkinja u SAD predstavila srpskoj javnosti povodom posete Beogradu u koji nije dolazila čitavih 30 godina, otkad je 1991. otišla odavde.

Reč je o ženi na izuzetno važnoj poziciji u američkom establišmentu koju od milja naši mediji zovu Trampova Srpkinja.

Predsednik SAD Donald Tramp, koji je očigledno okružen Srpkinjama, imenovao ju je za predsednicu Federalne korporacije za osiguranje depozita (FDIC), koja održava stabilnost i poverenje javnosti u finansijski sistem najveće svetske ekonomije.

Predsednica američke Savezne korporacije za osiguranje depozita (FDIC), Jelena Makvilijams, koja je srpskog porekla, ističe da joj je neophodno da se Srbija razvija i da bi Srbija trebalo da sprovodi reforme zbog sebe, jer joj to treba.

"Kao američkom predstavniku, stalo mi je da ovde vidimo napredak, kao osoba srpskog porekla neophodno mi je da se moja zemlja razvija. Zato bi trebalo reforme da sprovodite zbog sebe. A, da li EU nešto hoće ili neće, vama bi trebalo da bude nebitno", rekla je Makvilijams za Novosti.

Jelena je povratak u rodni Beograd iskoristila i za druženje i viđenje sa drugarima iz školske klupe u Matematičkoj gimnaziji, koju je pohađala.

"Sa mnom u Matematičku išli su genijalci!"

Naglašava da Srbija ima izuzetne talentovane ljude, univerzitete svetskog glasa. "Završila sam prava na postdiplomskim studijama na Berkliju, ali i dalje odgovorno tvrdim da su sa mnom u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu išli genijalci", istakla je ona.

Navela je da je jedini način da dobro prezentuje Srbiju u SAD da bude najbolja Amerikanka, da dođe do samog vrha i da ljudi kroz nju vide našu zemlju.

Makvilijams, koja je došla u Beograd na poziv srpske Agencije za osiguranje depozota koja proslavlja 30.godišnjicu, kaže da želi da pokaže da Amerika podržava ono što ta agencija radi, jer je važno da se zaštite ljudi.

"Moj otac je devedesetih izgubio pare u banci"

"Moj otac je devedesetih godina izgubio novac kada su banke zatvarane i to je bila sudbina mnogih ljudi na ovim prostorima. Mora da postoji zaštita kroz osiguranje depozita, jer to je zaštita siromašnih, koji ako izgube sve, neće imati od čega da žive. Tada to postaje problem celog društva", rekla je ona.

Makvilijams navodi da FDIC, na čijem je čelu, osigurava depozite u 5.400 državnih i nacionalnih banaka i štedionica do iznosa od 250.000 dolara po građaninu po banci i da trenutno ima 13 triliona dolara depozita. Naglašava da, a da ne zvuči oholo, njoj niko ne može da kaže šta da radi.

