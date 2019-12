HAOS U ĆUPRIJI: Predsednik opštine vređa na nacionalnoj osnovi

Predsednika Opštine osudili Mario Spasić, Veroljub Arsić, Suzana Perović. a stvar došla do Saveta Evrope i Ambasade Grčke.

"On je stranac, Grk koji je takoreći pobegao iz jedne države i došao u našu državu i nadam se da će uskoro da pobegne i iz ove naše države, i to mu toplo preporučujem, da što pre ode iz ove naše države, jer on ne zaslužuje da bude ni direktor, niti čak da uči našu decu", reči su predsednika opštine Ćuprija Ninoslava Erića na račun dr Hristosa Aleksopulusa, nekadašnjeg direktora Visoke medicinske škole, na konferenciji za štampu povodom tamošnjeg političkog obračuna.

Ove reči prpadniku grčke nacionalne manjine u Srbiji doveo je do niza osuda visokih funkcionera u državi, a kako stvari stoje reagovaće i Ambasada Republike Grčke i institucije Saveta Evrope.

U svom saopštenju Mario Spasić, generalni sekretar Saveta za monitoring i ljudska prava i borbu protiv korupcije, najoštrije je osudio “javno proganjanje pripadnika grčke nacionalne manjine od strane predsednika opštine Erića i zahteva hitnu reakciju Kancelarije za ljudska i manjinska prava, poverenika za zaštitu ravnopravnosti i nadležnog tužilaštva”.

- Ovakvim javnim i nedopustivim istupom predsednik Opštine Ćuprija je demonstrirao bezobzirno ponašanje i stavljanje meta i na Aleksopulusa i na njegovu porodicu i njegovo maloletnu decu, gde posebno napominjem i to da u ovakvom postupanju ima elementa krivičnih dela pretnje, proganjanja I izazivanja verske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti zašta su zaprećene višegodišnje kazne zatvora- kaže se u reagovanju Maria Spasića.

I potpredsednik Narodne Skupštine Veroljub Arsić ocenio je “ potpuno skandaloznim, krajnje neprimerenim i nedostojnim istup jednog predsednika opštine i da ovakvim ponašanjem vrši krivična dela i ugrožava više nego prijateljske odnose koje Srbija ima sa Grčkom”. Arsić je, inače, u republličkom parlamentu zadužen za saradnju sa ovom Grčkom u raznim odborima.

Najoštrije osude iznetih stavova predsednika opštine Erića došle su i od Suzane Paunović, direktorke za ljudska I manjinska prava koja je “osudila pretnje i neprihvatljiv govor mržnje Ninoslava Erića”.

Sam Hristos Aleksopulos podneo je krivične prijave protiv predsednika opštine za uvredu, iznošenje ličnih i porodičnih prilika, povreda ugleda zbog rasne verske, nacionalne ili druge pripadnosti, proganjanja, i izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

- Čekam reakciju Ambasade Republike Grčke, grčkog parlamenta i Saveta Evrope. Imam dvojno državljanastvo i mnogo sam uradio na razvoju odnosa dve bratske države. A onda ću saopštiti sve detalje svog višegodišnjeg progona od strane predsednika opštine. Volim Srbiju i nisam upla[en bar dok je tu Aleksandar Vučić, inače imam ponude za posao u Švajcarskoj i Grčkoj. Moja deca rastu ovde - kaže Aleksopulos ovim povodom.

(D. A.)

Kurir