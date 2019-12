ČISTKA U SNS: Lete lokalni šerifi i lenji poslanici!

Rez: Na sednici GO SNS kreću velike promene. Bez funkcija bi uskoro mogli da ostanu bahati političari, a na listi za izbore neće biti mesta za one koji se nisu dokazali u parlamentu

Na sednici Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) u nedelju počinju značajne kadrovske promene u toj stranci, a prvi na udaru će se naći bahati funkcioneri na lokalu, a potom i poslanici koji nosi bili dovoljno aktivni, otkriva Kurir.

Sagovornici Kurira iz redova naprednjaka kažu da je moguće veliko provetravanje u stranci.

Nerad i bahatost

- Mnogi su se istrošili, umorili, a neki su funkcije i zloupotrebili. To je naročito uočljivo na lokalu, pa će u narednom periodu da lete bahati šerifi koji su nešto muljali ili su deo nekih afera. Takođe, uočljivo je i da mnogi poslanici spavaju, da nisu aktivni u skupštinskim raspravama i da ne ulaze u debate sa opozicijom, pa zato takvi neće biti na listi SNS za naredne izbore - kaže izvor Kurira.

Lider SNS Aleksandar Vučić kazao je ovih dana da u partiji ima mnogo ljudi koji ne zaslužuju poverenje. - Videćete sve na sednici GO SNS 29. decembra, unutar stranke biće naznaka velikih promena. Postoje ljudi koji ne zaslužuju ni moje poverenje ni poverenje građana Srbije. Nisu to oni koje navode naši politički protivnici, jer oni to izmišljaju, ali ima mnogo drugih slučajeva u kojima vidim nerad i bahatost - naveo je Vučić.

On je istakao da mu ljudi s lokala pišu i govore o raznim slučajevima zloupotreba, a podsetio je i da je već govorio o nedozvoljenoj upotrebi rotacionih svetala na službenim automobilima, ali da ima ljudi u SNS kojima je to statusni simbol.

Korenite promene

Poslanik i član Predsedništva SNS Vladimir Đukanović smatra da su stranci neophodne korenite promene. - Verujem da će svi bahati po zasluzi pronaći svoje mesto na klupi za rezervne igrače. Drugo, nisam pristalica toga da na čelnim pozicijama budu ljudi koji čekaju da ih Vučić brani. Kad udaraju po njemu, neki se sklone sa strane, trljaju ručicama. Objektivno, većina nas je na nekim funkcijama zahvaljujući njemu, pitanje je da li bismo sami mogli do cenzusa da dođemo - kaže on i dodaje da je dobro vršiti promene: - Prvo sebe kandidujem. Ja ne mogu baš nešto više da doprinesem. Što sam doprineo, doprineo sam. Vreme je za druge ljude. Dosadio sam i bogu i narodu.

Predrag Rajić PROČIŠĆAVANJE Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost kaže da je logično da u SNS, kao najvećoj političkoj partiji u Evropi, povremeno dolazi do kadrovskog pročišćavanja jer ima članova koji nisu opravdali poverenje Vučića, kao i onih koji više nemaju energiju neophodnu za sprovođenje reformi u državi: - Činjenica da se SNS bavi ovim pitanjem sada, kad su na vrhuncu moći, govori o visokom nivou ozbiljnosti u radu.

