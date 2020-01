ŠOKANTNE OPTUŽBE UHAPŠENOG DIREKTORA ŽELEZNICA Pare od mita sam davao NA RUKE MINISTARKI ZORANI MIHAJLOVIĆ i njenom mužu

Direktor preduzeća „Infrastruktura železnice Srbije“ Miroljub Jevtić, koji je i nekadašnji savetnik ministarke građevinarstva i saobraćaja Zorane Mihajlović, uhapšen je zbog primanja mita od 10.000 evra! On je na saslušanju u policiji priznao krivično delo i rekao da je deo novca davao Mihajlovićevoj na ruke!

- Jevtić je na saslušanju sve priznao. Rekao je da je tačno da je primao mito, ali je tvrdio da je za sebe zadržavao samo manji deo novca, dok je veći davao lično ministarki Mihajlović i njenom partneru Vladimiru Atanackoviću. Kako je rekao, novac im je davao na ruke - otkriva izvor Kurira.

Pored Jevtića, uhapšen je i Dragoslav Burzanović, član Nadzornog odbora Privrednog društva „Ratko Mitrović“ iz Novog Sada, kao i dvojica advokata iz tog grada Zoran Stojanović i Vladislav Kostić.

Mihajlovićeva nužno mora biti saslušana. Nadležni tužilac njoj mora uputiti poziv za saslušanje, makar i u svojstvu građanina, a potom utvrditi da li će i na koji način biti obuhvaćena krivičnim postupkom i kasnije eventualno optužnicom. Ne postoji osnov da bude izostavljena, iako se ne zna da li je zlatni ključ kod Jevtića ili tužioca. Naime, možda tužilac već ima neke dokaze o umešanosti ministarke, pa je Jevtić samo to potvrdio. Ili je Jevtić to sam ispričao. U tom slučaju mora dostaviti dokaze za svoje tvrdnje jer ne treba isključiti mogućnost da laže - kaže Ivan Ninić iz Centra za vladavinu prava.

- Malverzacije su trajale godinu i po dana, a otkrivenih 10.000 evra su samo jedna od tranši. Sumnja se da su iz firme „Infrastruktura železnice“ advokatskoj kancelariji Kostić u tom periodu isplatili više od 800.000 evra. Oni su napravili šemu po kojoj je sve na prvi pogled izgledalo legalno, jer su tu advokatsku kancelariju angažovali za poslove eksproprijacije zemljišta, katastar i slično, što im je fakuturisano i naplaćivano.

Na taj način je izvučeno oko 800.000 evra iz ove državne firme, pa su posle ti advokati novac vraćali direktoru i ekipi i talili se, ali se zasad ne zna u kom procentu - priča izvor Kurira i dodaje da je istraga trajala više meseci.

Igor Mirović, funkcioner SNS

TREBA SVE ISPITATI

Treba ispitati sve, doći do svih činjenica, ko god da je u pitanju, to je stav i SNS. Istražni organi treba da rade svoj posao, a država da pokaže da je sposobna da dođe do svih činjenica - komentariše naprednjak Igor Mirović.