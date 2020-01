NEMAČKI ANALITIČAR BODO VEBER: Ričard Grenel zaobilazi EU samo da bi nervirao Angelu Merkel, nema sporazuma bez Brisela

BERLIN - Nemački analitičar i stručnjak za politička pitanja koja se odnose na zapadni Balkan Bodo Veber izjavio je da principijelni sporazumi između Kosova i Srbije, koji su potpisani uz posredovanje specijalnog predstavnika Ričarda Grenela, ne nude rešenje za pokretanje dijaloga između Kosova i Srbije.

Nemački stručnjak smatra da se konačan dogovor između Kosova i Srbije može postići samo pregovorima kojima posreduje Evropska unija, a ne preko SAD, prenosi Kosovo Online pisanje Gazete Ekspres "Postoji samo jedan put do sveobuhvatnog i trajnog sporazuma između Kosova i Srbije koji poprima karakter mirovnog sporazuma - kroz pregovore koje predvodi EU i perspektivu članstva za Srbiju i Kosovo. Sjedinjene Američke Države to ne mogu. Međutim, oni pružaju podršku i imaju ulogu glavnog partnera EU, baš kao što su to radili od 2011. do juna 2018.“, rekao je Veber komentarišući nedostatak učešća EU u procesu postizanja sporazuma o avio-liniji Beograd-Priština.

Veber kaže da zaobilaženje visokog predstavnika EU Đozepa Borelja i Nemačke kao glavne sile pretvara mali napredak Ričarda Grenela u „pirovu pobedu“.

On kaže da sumnja u to da Grenel sve to radi zbog sopstvene i promocije administracije Donalda Trampa, a ne radi budućnosti Kosova i Srbije.

Prema njegovom mišljenju, to čak radi da bi iznervirao kancelarku Angelu Merkel.

"Zaobilazeći EU, visokog predstavnika, Borelja i ključne zemlje članice, poput Nemačke, čak provocira pregovarajući mesecima sa kompanijom Lufthanza, a zatim potpisujući sporazum u američkoj ambasadi u nemačkoj prestonici. Ovaj mali proboj pretvara se u Pirovu pobedu.To stvara opravdane sumnje da je motiv koji stoji iza Grenelovih aktivnosti uglavnom promovisanje same administracije, a ne budućnosti Kosova i Srbije. I što je najgore od svega, da razljuti nemačku kancelarku”, rekao je Veber.

Ipak, Veber kaže da su, s obzirom na politički zastoj, dogovori postignuti uz Grenelovo posredovanje dobrodošli ukoliko pomognu poboljšanju života građana na Kosovu i u Srbiji.

Nemački stručnjak kaže da transformacija administracije Donalda Trampa iz destruktivne i otvorene za zamenu teritorija, u konstruktivnu čija se politika ogleda u pitanjima kojima se bavi Grenel, označava dobrodošlu promenu.

Ipak, Veber kaže da je sporazum o aviokompaniji sličan sporazumima između Kosova i Srbije koji su postignuti ranije u tehničkom dijalogu, ali oni ne vode ka rešavanju spora.

„Njegova retorika usmerena na ekonomiju i zapadne investicije na Kosovu i u Srbiji generalno je obećavajuća. Međutim, iz svega što smo mogli da vidimo u sporazuma, vrlo je sličan bilateralnim statusnim sporazumima ranog tehničkog dijaloga zasnovanog na neutralnom statusu. Videli smo da to možda nije put do rešenja spora o statusu Kosova i Srbije “, rekao je nemački stručnjak.

Veber kaže da bi konačno rešenje za Kosovo-Srbiju trebalo biti kroz politički dijalog zasnovan na ustaljenim principima zapada koji imaju za cilj da se okonča spor oko statusa, kao što su to ranije činile Nemačka, Velika Britanija i SAD.

„Rešenje leži u političkom dijalogu i sveobuhvatnom sporazumu, koji počinje pregovaračkim okvirom zasnovanim na jasnim principima koji je postavio zapad, a koji ima za cilj okončanje spora oko statusa - baš kao što su to radile Nemačka, Velika Britanija i SAD u periodu 2011-13. Ključ je u rukama visokog predstavnika EU Đuzepa Borelja", rekao između ostalog Veber.

