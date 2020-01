VUČIĆ: Svaka ideja o kompromisu Beograda i Prištine je ubijena! BOREL: Vašington ne može da obeća stolicu u UN KURIR TV

"Veoma sam srećan što smo danas mogli da ugostimo visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbednost, našeg prijatelja Žozepa Borela. Srećan sam što smo imali dobre, iskrene i otvorene razgovore. Razgovarali smo o svim važnim pitanjima, srpskoj ekonomiji, možemo li da nemamo granice sa EU i da nemamo granice između sebe jer to bi građanima i privredi mnogo značilo. Srbija je nesumnjivo na evropskom putu, ali sa Rusijom i Kinom imamo dobre odnose. Naša privreda je najbrže rastuća i to je bolje od svih prognoza. Zahvalio sam se Žozepu Borelu na njegovoj želji da postavi izaslanika i da se lično angažuje u dijalogu između Beograda i Prištine." - Predsednik Vučić nakon sastanka sa visokim predstavnikom #EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Žozepom Borelom.

