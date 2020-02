VUČIĆ O KURTIJEVOJ NAJAVI ZA UKIDANJE TAKSI: Šta je sa ZSO?

Ako govorimo o reciprocitetu postavlja se prvo pitanje prvih šest od 15 tačaka Briselskog sporazuma, koje se tiču Zajednice srpskih opština, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom najave novog premijera prištinskih vlasti Aljbina Kurtija.

Na pitanje šta znači Kurtijeva najava da će po pitanju taksi ići na reciprocitet, Vučić je odgovorio da to pitanje treba postaviti Kurtiju.

- Ako govorimo o reciprocitetu, postavlja se pitanje ZSO. Ne znam kakav reciprocitet i na tim osnovama napraviti - objasnio je on.

Što se taksi tiče, prema Vučiću, bilo bi dobro da ih ukinu, ako se na to odluče.

- To bi bilo od velike koristi za njih. Dobiće značajnu međunarodnu podršku za to i imaće jeftinije i bolje proizvode na svom tržištu. S naše strane, važno je da Srbi budu dobro snabdeveni i nećemo dalje gubiti 0,2 do 0,4 odsto BDP-a - objasnio je on.

Na pitanje da li bi nastavak dijaloga mogao da usledi pre parlamentarnih izbora Vučić je rekao da ne zna kada će do toga doći.

- Voleo bih da nastavimo razgovore, jer, racionalno gledajući, iako nisam oduševljen time što da razgovaram sa njima, kao i oni sa mnom, uvek je bolje kada razgovarate, nego kada razgovori ne postoje - podvukao je on.

Vučić je istakao da kada nema razgovora mogu uvek da iskrsnu uvek problemi.

(Kurir.rs/ Tanjug/ FOTO: TV Pink Printscreen)

