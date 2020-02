NEBOJŠA ZELENOVIĆ TVRDI: Izlazak na izbore ne škodi bojkotu!

Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović smatra da eventualni izlazak na izbore u Šapcu i Paraćinu ne može da našteti bojkotu.

- Pozicija Šapca i Paraćina je poznata i ona je prirodna i logična. Nismo mi mogli da napustimo mandate i ostavimo vlast naprednjacima u julu ili septembru - naveo je on. Istakao je da građani Šapca „imaju jedinstveno osećanje“ da brane osvojenu slobodu i da se osećaju povređenim kada čuju da treba braniti park, a da se ne brani „slobodni grad“.

Ilustracija foto: Beta/Miloš Miškov

On je napustio Savez za Srbiju (SZS) na dve nedelje kako bi doneo konačnu odluku o izborima.

- Mi igramo potpuno otvorenih karata i svi partneri u SZS imaju jasnu sliku o poziciji Šapca. Otvoreni smo za sve predloge, razgovaraćemo i siguran sam da ćemo naći dobro rešenje. Ja ću iskoristiti vreme i do kraja sledeće nedelje ću doneti odluku. Mene su optuživali da je doneta odluka. Nije, razgovaramo, nismo spremili nikakve letke ni kampanju za izbore. Kad odlučimo, mora da bude tako da najveći broj građana to razume i podrži - naveo je on.

(Kurir.rs / Foto:Zorana Jevtić)

Kurir