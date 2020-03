KURIR TV UŽIVO! NOVE INFORMACIJE U VEZI SA KORONOM! Lončar: Nema životno ugroženih, 5 novih zaraženo od korone!

Premijerka Srbije Ana Brnabić već se tokom dana obratila javnosti povodom donetih mera za pomoć privredi koju će pogoditi posledice globalne pandemije.

Šta su nove informacije u vezi sa odbranom od koronavirusa, saznajte na konferenciji koja je zakazana za 18 časova u Vladi.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je na konferenciji izjavio da će ovo biti praksa od večeras kako bi se sprečile lažne informacije i dezinformacije.

"Danas testirano 25 ljudi, od toga petoro je pozitivno. Svi ljudi su apsolutno dobrom stanju. Njih četvoro već su otišli kući. Jedan pacijent će ostati na daljem praćenju", rekao je Lončar.

To ukupno čini 24 osobe zaražene koronavirusom u Srbiji. On je dodao da je pacijent iz Kikinde u teškom stanju, ali da je živ. "Pominjalo se danas da je dečko iz Iriga pozitivan na koronavirus. On je negativan na koronavirus. Molim vas da ne širite dezinformacije", kazao je on.

Prema njegovim rečima, svi drugi pacijenti u Srbiji koji su zaraženi koronavirusom su u dobrom stanju. Lončar je dodao da postoje fabrike u Srbiji koje će praviti maske i dezinfekciona sredstva u tri smene, te da je već povećana proizvodnja.

foto: Kurir

"Očekuje se da već od sutra do ponedeljka bude stabilizovano snabdevanje u apotekama. Nije realno da mi budemo dobro snabdeveni ako smo toliko nekorektni i uđemo u apoteku, kupimo nekoliko stotina maski i više litara dezinfekcionih sredstava. Apelujem na ljude: nemojte stvarati paniku i nemojte to raditi", rekao je Lončar.

Epidemiolog Predrag Kon kazao je da mora da se razmišlja da se adaptiraju radovi i prati epidemija. "Moramo da shavtimo d aje ovaj virus ušao kod nas i da će se on prirodno širiti i prenositi", upozorio je on. Kako je kazao, za nedelju dana nema skoka broja zaraženih.

"Bitno je da što pre uspostavimo andzor na dnevnom nivou nad svim uzrastima. Podaci su da imamo i dalje potpuno mirnu situaciju po pitanju respiratornih infekcija i oboljenja nalik gripu. Sve to daje nadu za oprimizam", kazao je Kon.

Kurir.rs

Foto Ana Paunković

Kurir