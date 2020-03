PREDSEDNIK U UTORAK U PALATI SRBIJA: Razgovori sa svima koji su zainteresovani za izbore

"U predhodna 24 sata smo napravili veliki posao u cilju kontrole i nadzora na obezbeđivanju, pre svega, osnovnih životnih namirnica za naše građane. Nesumnjivo nas očekuje teško vreme, mnogo teže nego što je bilo do danas i to govorim na osnovu iskustava zemalja koje su do sada pogođene epidemijom koronavirusa. Naš je cilj da obezbedimo da ljudi u Srbiji ne moraju da brinu za osnovne životne namirnice, imamo dovoljno pšenice, dovoljno brašna. Nikakvih problema nema ni sa drugim osnovnim životnim namirnicama, uljem, šećerom... Sprečićemo izvoz osnovnih životnih namirnica na najmanje mesec dana. Takođe, svi koji proizvode dezinfekciona sredstva neće moći od danas da ih izvoze. Pozivam vas da budemo mirni, da budemo ujedinjeni. Želimo da obezbedimo da život pobedi u Srbiji. Naš sistem je pripremljeniji i odgovorniji nego što je ikada bio." - Obraćanje predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića nakon sastanka Kriznog štaba.

