ĐILASE, LAŽOVE, IZVINI SE: Lider Saveza za Srbiju optužuje i laže, a da ne trepne

Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde i lider Saveza za Srbiju, sve je samo ne primer čoveka s poštenim obrazom i čistom savešću. U skladu s tim on manipuliše, podmeće i besomučno laže. Čak i kad se javno raskrinka, što se desilo i kada je lažno optužio Kurir i našeg čitaoca da je špijun BIA, on ne ume ni da se izvini!

Podsetimo, njegov poslednji bedni trik ticao se i Kurira jer nas je lažno optužio, a ugrozio je i napao čitaoca koji nam je poslao fotografiju s tajnog sastanka Đilasa i generala Srete Malinovića iz Demokratske stranke.

Krši zakon

Naime, kako smo i objavili, oni su u beogradskom kafiću „Dolče“ obavili razgovor o planovima u DS, što je naš čitalac fotografisao i poslao nam bez ikakvog kršenja zakona jer je reč o javnom mestu i poznatim ličnostima.

Međutim, pošto Đilas nije osoba koja mari za zakon, krenuo je u svoj paranoičan i nelegalan pohod: da otkrije ko ga je slikao! U tome je, očigledno uz saučesništvo vlasnika kafića „Dolče“, napravio krivično delo jer je dobio snimak sa sigurnosnih kamera kafića (što mogu da dobiju samo organi MUP i obaveštajne službe po nalogu suda i tužilaštva), a onda ga objavio na svom Tvirer nalogu! Tražio je od ljudi da ga obaveste „ko je čovek koji ga je slikao i za koga radi“, navodeći čak i da je špijun BIA koji ga prati, a da zatim snimke šalje Kuriru?!

foto: Kurir

Poziv na linč

Da krene u opštu hajku, Đilasa nije sprečilo ni to što je reč o gostu koji živi u blizini kafića, pa povremeno sedi u njemu i da je zanimljivu situaciju fotografisao kao što bi i mnogi drugi građani kada vide poznatu osobu. Đilas je postavio video-snimak našeg čitaoca na Tviter, gde ga je otvoreno targetirao, izvrgao ruglu i, ni krivog ni dužnog, praktično pozivao na njegov linč i ugrozio mu bezbednost.

To je uradio kršeći zakon na najbrutalniji način, a bez osvrtanja na ikakve moralne principe, što u Đilasovom slučaju i ne iznenađuje. Iako smo javnosti detaljno objasnili kako je nastala fotografija i ko nam ju je dostavio, i to da zakon jedino krše Đilas i vlasnici kafića, lider SZS nije našao za shodno da se izvini. Uprkos našim pozivima, on izbegava da objasni kako je snimak sa sigurnosnih kamera dospeo u njegove ruke, a i zašto je završio na Tviteru uz najgnusnije optužbe. Iako humane vrednosti kao što su izvinjenje, prihvatanje odgovornosti i priznavanje greške nisu tipične za Đilasa, Kurir ga ipak poziva da makar jednom pokaže moralnu osobinu i to uradi.

Muk VLASNIK KAFIĆA IZBEGAVA ODGOVOR Čim je video-snimak nezakonito došao u Đilasove ruke, Kurir je odgovore potražio i u kafiću „Dolče“. Međutim, i dalje nema objašnjenja zašto je video-materijal ustupljen privatnom licu, čime je prekršen zakon. foto: Ana Paunković Naša ekipa je u četvrtak bila u lokalu, ali od prisutnog osoblja ove odgovore nismo mogli da dobijemo. Oni su nas uputili na vlasnika kafića Marka Radulovića, ali se on do zaključenja broja nije javio. I juče smo zvali na mobilne brojeve telefona kafića, ali niko nije dizao slušalicu.

(Ekipa kurira / Foto:Zorana Jevtić)

