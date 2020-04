PREDSEDNIK SRBIJE OGLASIO SE NA INSTAGRAMU: Ozbiljne mere, borićemo se i pobedićemo!

Doneli smo ozbiljne mere, koje će pokazati da Srbija može brže od drugih da izađe iz ekonomskih problema. Mere su bile moguće jer je Srbija ekonomski jaka i finansijski stabilna, zahvaljujući reformama koje su sprovođene proteklih godina. Borićemo se i pobedićemo! #ostanikodkuce

