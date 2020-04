SEM, DA SE SLIKAMO! HIT VIDEO! VUČIĆ NASMEJAO DO SUZA: Pripazite, Ivica voli da se grli! A onda šok-odgovor od Dačića!

BEOGRAD - Pošto su predsednik Srbije Aleksandar Vučić, norveški ambasador Jern Eugene Jelstad i šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici obišli magacin u kojem je izvršena primopredaja medicinske opreme koju su Srbiji darovale Norveška i EU, Vučić je visoke zvanice pozvao da se zajedno fotografišu pored kutija na kojima piše Kraljevina Norveška...

- Sem, da se slikamo ovde pored kutije na kojoj piše Norveška i EU... Pazi se Ivice, on voli da grli, naravno druge jer ne moze sebe - našalio se predsednik Srbije.

Na to je ministar spoljnih poslova Dačić dodao: A, volim i da ljubim!

Na to je Vučić dodaona engleskom: That was a little bit more information than we needed... (To je malo više informacija no što nam je potrebno)

(Kurir.rs)

Kurir