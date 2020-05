VUČIĆ: Ponosan sam što ni ja ni moji saradnici zbog politike nismo pominjali ničiju decu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ni danas nije želeo da odgovara na pitanja u vezi sa predstavnicima opozicije i podsetio da to nije činio ni prethodnih 50 dana trajanja vanrednog stanja, ali je primetio da je jedna stvar tačna, a to je da su on i njegova porodica svakodnevna meta najtežih uvreda.

foto: Tanjug Zoran Žestić

Na pitanje da li planira da "zakuka" kao pojedini predstavnici opozicije zbog, na konstataciju novinara, "lažnih napada na njihovu decu", uprkos tome što i njegova deca slušaju razne uvrede na račun oca, Vučić je odgovorio da ne misli da se glasovi dobijaju plakanjem.

"Pred narod idete sa planom i programom, sa onim što ste uradili i šta ćete da uradite. To je moja ideja, ne mislim da treba da kukam", rekao je Vučić i dodao da bi radije bio tužan i "bliže suzama" zbog uvedenih reformi 2014. i zbog toga što je korona sprečila planirani privredni rast Srbije.

Kaže da je ponosan na to što ni on ni njegovi saradnici zbog politike nisu pominjali ničiju decu, dok su, ističe, njegova deca rednovno bila na meti napada.

Odgovarajući na pitanja o sve češćim pretnjama u javnosti, Vučić kaže da pretnje loše utiču na atmosferu u društvu, dodajući da "ti koji prete" sigurno neće to da urade, jer, ističe, postoji pravni poredak u zemlji i država neće da dozvoli da do toga dođe.

"Nama nekada nisu dozvolili samo da šetamo Takovskom, kada smo bili u opoziciji, takozvanom medijskom rutom, nisu nam to dali i tada je ubijen Ranko Panić. Odlukom režima je ubijen Panić, ne demokratskom totilatranom odlukom režima da ne dozvoli jednu šetnju", rekao je Vučić.

Kaže da Srbija nije podeljena, navodeći da je od onih koji "udaraju u šerpe, bacaju petarde ili pale baklje" manje od tri odsto građana i sa jedne i sa druge strane zajedno, a da je 97 odsto onih koji samo žele da imaju svoj mir i normalan život.

foto: Tanjug Zoran Žestić

Uvek ću osuditi svaki napad na decu,Đilasova nisu napadnuta

Predsednik Aleksandar Vučić kaže da će uvek prvi osuditi napad na nečiju porodicu, decu, ali da decu lidera SZS Dragana Djilasa niko nije pominjao i nije napadao.

"Čuo sam da hoće moju ćerku da siluju, da žele mom sinu da završi na respiratoru i da dobije rak umesto korone. Još nisam čuo da je iko pomenuo Djilasovu decu. Ko je pomenuo njihovu decu? Biće da nije niko. Neću da vam kažem šta mislim o tome, mislim da je ljudima u Srbiji sve jasno", rekao je Vučić novinarima nakon sastanka sa liderima opozicije.

On je naglasio da osuđuje sve uvrede, ali da će svoje mišljenje o Đilasu reći za dva ili tri dana , kada prođe vanredno stanje zbog virusa korona.

Sve što se dešava , kako je rekao, nema nikakve veze sa Đilasovom decom.

Upitan kako poistovećuje lupanje u šerpe i bakljade na krovovima zgrada tokom policijskog časa, on je rekao da to ne poistovećje, da su za njega, kao predsednika Srbije, svi građani jednaki i da sa lupanjem u šerpe nema nikakav problem.

foto: Tanjug Printscreen

"Neodgovornošću političkih lidera pokvareno je ono što je bilo zajedničko svima nama i bilo lepo tokom epidemije , pozdravljanje i aplauz zdravstvenim radnicima. Vidim da im više nije stalo do lekara i medicinskih radnika, već u osam sati počinju da lupaju u šerpe i lonce. To prihvatam kao političku akciju i to je za mene u redu", rekao je Vučić.

Dodaje da to može da smeta onima koji imaju malu decu, kao i onima koji misle drugačije, a to je većina Srbije.

Navodi da je najgori oblik kršenja policijskog časa ono što se dešavalo na opštini Stari Grad, kada je, kaže, skupina ljudi gađala i vređala radnike, koji su kopali kanale za trole sa sve dozvolama za izlazak.

"To je najgori oblik kršenja policijskog časa", rekao je predsednik i dodao da su baklje nekima bile "veličanstvene i divne" kada se dolazilo sa njima pred stan Gorana Vesića ili ispred Predsedništva.

"Oko baklji ima jedan problem . Problem su oni koji su izlazili iz svojih stanova koji su kršili policijski čas i ta lica treba da odgovaraju prekršajno, kao sva druga lica, da dobijaju novčane kazne. Pravni poredak mora da važi isto za sve", naveo je on.

Moli one koji su baklje palili iz svojih stanova, da to više ne rade jer, kako je rekao, lonci i šerpe prave buku dva, tri minuta, a bakljama, ukoliko se ne upravlja dobro, može neko da se povredi.

Vučić:Tehnička vlada na pritisak stranaca?Pre ću sam da odem

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da bi pre podneo ostavku, nego što bi pristao da se na pritisak "spolja" formira tehnička vlada, poručujući da se na vlast dolazi isključivo osvajanjem većine na izborima.

Upitan za komentar otvorenog pisma koje mu je uputio Saša Janković, a u kojem zahteva da se izbori održe na jesen, kao i tehničku vladu, dok će u suprotnom, kako navodi, Vučić doživeti makedonski scenario, predsednik je rekao da veruje da neki žele da se dočepaju fotelje u vladi po svaku cenu, jer su "to želeli i sa 16 odsto glasova, i sada sa duplo manje".

"Ja tu želju razumem, ali to nije demokratija. U demokratiji morate da dobijete 50+1 glas na izborima, da biste formirali vladu, a ne zato što vi to tako želite", rekao je Vučić.

Kako je rekao, ne plaši se pretnji, niti toga kako će neko nešto nasiljem da uradi, kao što neće bežati iz svoje zemlje, ni on ni njegova deca, koja, kaže, "neće ni da kukaju, ni da plaču".

"Mi ćemo da se borimo u skladu sa zakonom i Ustavom, u miru. A, ko pokuša da naruši javni red i mir, u skladu sa zakonom, trebalo bi da odgovara", rekao je Vučić i dodao: "A, da maštaju da će pod ptritiskom stranaca biti oformljena neka tehnička vlada, Pre bih sam podneo ostavku, nego što bih na tako nešto pristao. Na to nikad da pristanem neću".

foto: Tanjug Zoran Žestić

Ponovio je da je demokratija kada narod odlučuje.

"Jedan uslov su ispunili, a to je želja da se dođe na vlast, ali drugih 50 dosto nisu - da ih narod hoće", rekao je Vučić.

Dodao je da sluša o nasilju već nekoliko godina, ali da ga to ne pogađa previše, jer mu je, kaže, savest čista.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir