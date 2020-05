KORONA LEŠINARI: Za šaku glasova spremni su na sve!

Dobar deo opozicije, ali i deo vlasti, pokušava da profitira na situaciji izazvanoj koronavirusom. Oružja su im različita, a cilj isti - pridobiti široke narodne mase idući im uz dlaku. I u toj borbi za šaku glasova - spremni su na sve.

Tako jedni u javnosti plasiraju razne teorije zavera, koje se kose sa zdravim razumom, dok drugi pozivaju na kršenje policijskog časa i preporuka medicinskih stručnjaka. Treći pak na samom kraju vrhunca epidemije pokušavaju da se predstave kao inicijatori i bitan faktor u iznalaženju rešenja za borbu sa pandemijom.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje za Kurir da su profiteri od koronavirusa nova kategorija politikanata u našoj politici.

- Reč je o grupi političara koji već skoro dva meseca koriste nelagodu zbog restriktivnih mera, nužnih zbog prevencije virusa, ne bi li politički profitirali. Ovu klasu političkih lešinara treba smatrati jednako opasnim kao i opasnost od virusa, jer ruše građanski mir, krše policijski čas, uzurpiraju Skupštinu i poslanički mandat i vrše moralnu defaminaciju lekara zarad svoje političke promocije i suludog rušenja vlasti van izbornog procesa - smatra Dejan Vuk Stanković.

Ivica Dačić

PRESPAVAO KRIZU, PA KRENUO S TEORIJAMA ZAVERA

foto: EPA / Koča Sulejmanović

Ministar spoljnih poslova i lider SPS Ivica Dačić, koji se prethodnih nedelja u javnosti jedva čuo po pitanju krize izazvane koronavirusom, ne želeći da govori o nepopularnim merama koje su bile donete, sada se odjednom probudio. On je našao za shodno da se nameće kao pozvan da priča o vakcini protiv koronavirusa, i to u maniru teorija zavere. - Ako neko izbaci vakcinu u septembru, ja mogu da vam garantujem da je to smišljeno mnogo ranije. Nemoguće da je to za tako kratko vreme - rekao je on ovih dana, što su mnogi osudili, rekavši da nam nisu potrebne takve teorije zavera.