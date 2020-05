ŠEF DS GRČEVITO ČUVA FOTELJU, SVETI SE KOLEGAMA: Lutovac izvređao Balšu, Kenu i Šutanovca!

Taktika: Lider demokrata nije isključio mogućnost da pomeri sednicu GO, i to za dan izbora 21. jun, pravdajući se da 31. maja „neće biti zdravstvenih uslova“

Bukti rat u Demokratskoj stranci! Predsednik DS Zoran Lutovac krenuo je u još žešći, otvoreni obračun sa kolegama i optužio sve nezadovoljne demokrate da su „interesna grupa“ koja je „stranku dovela do kraha“. On je direktno upro prstom u bivšeg šefa DS Dragana Šutanovca, poslanike Balšu Božovića i Radoslava Milojičića, za koje je upravo rekao da su ta interesna grupa.

Visoki funkcioneri iz redova DS poručuju da Lutovac vrda, te da bi opet da pomeri sednicu GO za dan izbora, 21. jun, jer je svestan da nema većinsku podršku u stranci. Zato je i brutalno udario na kolege.

Lutovac je, naime, najavio da će sednica GO DS biti održana po planu 31. maja, ali dodao da će tako biti samo u slučaju da se za to steknu zdravstveni uslovi. Time je ostavio mogućnost da se održavanje sednice ponovo odloži, i to za 21. jun. Istovremeno, on je osuo drvlje i kamenje na kolege. Lutovac je optužio funkcionere demokrata iz prvih redova da vode računa samo o sebi i da su upravo oni doveli stranku skoro do kraha. Upitan na koga tačno misli, imenovao je Radoslava Milojičića Kenu, Balšu Božovića i Dragana Šutanovca.

- Uveren sam da ta grupa čini manjinu, te da nije ni homogena, budući da jednu grupu čine ljudi koji žele na izbore, drugu oni koji su za bojkot, a trećoj je objašnjeno da u stranci nema demokratije. Upravo je rukovodstvo DS najzaslužnije što se DS nije raspao i što, posle kraha na beogradskim izborima, nije potpuno nestao sa lica zemlje - naveo je Lutovac.ž

foto: Dragana Udovičić

Demokrata Slobodan Milosavljević podseća za Kurir da je i 31. maj već treći datum na koji je sednica GO zakazana.

- Nije u redu opet odlagati sednicu, a najava za eventualni pokušaj tako nečega pokazatelj je gubitka poverenja rukovodstva stranke - ocenio je Milosavljević za naš list.

Radoslav Milojičić Kena za Kurir je istakao da ga je sramota zbog Lutovčevog ophođenja prema stranci.

- Sramota me je da uopšte komentarišem to što Lutovac izjavljuje, kao što je svakog demokratu sramota da uopšte čita to što predsednik stranke priča o svojim članovina - jasan je bio Milojičić.

Šutanovac i Božović to nisu hteli da komentarišu.

Sramno ponašanje prema Jerkovljevoj SVOJU POTPREDSEDNICU OPTUŽUJE DA JE FALSIFIKATOR foto: Marina Lopičić Povodom krivične prijave koju je podneo protiv troje funkcionera DS, među kojima je i potpredsednica Aleksandra Jerkov, Lutovac je naglasio da mu je cilj „da se pronađu falsifikatori potpisa“ na inicijativi za sazivanje GO 17. maja. - Jerkovljeva jeste moja potpredsednica, ali to joj ne daje za pravo da se bavi takvim stvarima. Krivična prijava je u funkciji utvrđivanja odgovornih za falsifikovanje potpisa - rekao je on. Jerkovljeva je rekla juče da „i dalje teško može da poveruje da je predsednik DS podneo krivičnu prijavu protiv nje i još dvojice stranačkih kolega samo zato što su tražili sednicu GO“.

