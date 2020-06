ZARATILI NA TVITERU! Siniša: Kad je frka, Sergej plače i beži ako nije s Legijom! Sergej: Siniša, hakovan ti je nalog!

Povod je bio komentar Kovačevića na incident koji se odigrao pre dva dana u Knez Mihajlovoj ulici kada je jedan prolaznik fizički nasrnuo na Trifunovića. Kovačević nije štedeo glumca, pa ga je otvoreno prozvao da beži kada je frka ukoliko mu neko ne čuva leđa.

- Znajući Sergeja, on, kad je frka, obično plače, izvinjava se ili beži. Osim kad je sa Panom ili Legijom. Mnogo mi se juče kurčio i kočoperio. To navodi na zaključak da je odlučio da se malo bavi režijom. Kod glumaca u njegovim godima to nije retka pojava. Em glavnjak em svi pišu o tebi - napisao je Kovačević na svom Tviter nalogu.

Da li možeš @SinisaKovacevi6 da mi objasniš momenat u kome sam od “Hrabriše”, postao onaj “koji plače, izvinjava se i beži”? Pitam zbog karike u ličnom razvoju, a siguran sam da je intelektualna gromada takvog kova, u stanju da mi da odgovor na pitanje. Hvala. pic.twitter.com/NPK1PU35y4 — Dick Whistler (@WhistlerDick) June 1, 2020

Nije dugo trebalo da lider PSG-a odgovori u sebi svojstvenom maniru. - Siniša dragi... nisi ovako pisao kada mi je Lončar poslao UKP u fondaciju. Ali ću pretpostaviti da ti je neko nepismen i maliciozan hakovao tviter nalog - napisao je Trifunović.

No, Kovačević je imao spreman odgovor na ovo peckanje. - Serjoža mili. Tada tvoji saradnici nisu pisali da ti moja stranka crta metu na čelu i stoji iza pokušaja atentata na tebe - poručio mu je reditelj. Izgleda da Trifunoviću njegovo pisanje nije dalo mira, pa je na kraju objavio neke od njegovih poruka, poput: "Dragi Sergej, na jednoj strani je talenat, dobrota, šaka koja briše suzu...Malo li je. Pružena ruka sa žutom dunjom. Na drugoj septička jama prekrivena glibom i pune šake. Odbraniće te dečiji osmesi i roditeljska zahvalnost. Zdrav mi budi Hrabriša i Dobrice, te napisao odgovor:

