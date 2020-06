ŠAPIĆ ZA KURIR: REZULTAT MI ČESTITALA SAMO DVA ČOVEKA! Vučić i Tadić su me pozvali posle proglašenja rezultata

- Čestitala su mi samo dva čoveka - Aleksandar Vučić i Boris Tadić - kaže Šapić, a na pitanje da li su ga naprednjaci već zvali na razgovor, navodi:

- Izborni rezultat je takav kakav je. Rekao sam i ranije, ako me zovu, razgovaraćemo. To je moj stav odavno, to je poznato.

foto: Zorana Jevtić

foto: Ana Paunković

O rezultatima izbora, gde su iznad cenzusa samo tri politička subjekta, uključujući i SPAS, na čijem je čelu, kaže da se i sam zabrinuo kada je video izlaznost u Beogradu.

- Beograd je oborio mnoge ispod cenzusa. Da je izlaznost bila veća, DJB bi prošao, Metla bi bila blizu, Sergej Trifunović bi imao bolji rezultat. SNS ima disciplinovane glasače svuda. Izlaznost u Srbiji je viša u odnosu na sam Beograd. Ja sam se zabrnuo kada sam video izlaaznost u Beogradu, moja sreća je bila u tome što sam uspeo u kampanji da doprem do ljudi u Srbiji. POKS je imao dobar rezultat u Vojvodini, a tamo je bila velika izlaznost - kaže Šapić.

Kurir.rs/Foto:Screenshot

Kurir