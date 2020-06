POSLE SASTANKA SA PUTINOM, VUČIĆ PORUČIO NA INSTAGRAMU: Veoma sam zahvalan Putinu na pažnji koju posvećuje našoj zemlj

"Rusija poštuje Srbiju! Veoma sam zahvalan predsedniku Putinu na pažnji koju posvećuje našoj zemlji. Imali smo vrlo srdačan i vrlo dobar razgovor i veoma sam zadovoljan njegovom sadržinom. Razgovarali smo o svim ključnim pitanjima, političkim, pre svega o KiM, ali i celokupnoj regionalnoj situaciji i odnosima u svetu. Osim o političkim odnosima, koji su veoma bliski između naše dve zemlje, dobio sam određene savete, ali i dobre analize od predsednika Putina. Naša ekonomska saradnja je dobra, u prva tri meseca uprkos korona virusu imamo uvećanje naše trgovinske razmene od sedam odsto u odnosu na prošlu godinu, što je gotovo neverovatno. Razgovarali smo i o tome šta još možemo da uradimo u okviru naše ekonomske saradnje i o velikom projektu koji obavljaju ruske železnice u našoj zemlji i o novim mogućnostima saradnje u budućnosti. Predsednik Putin potvrdio je svoj dolazak u oktobru u Srbiju, to će biti veličanstveno i to govori o našim dobrim odnosima." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. 🇷🇸🇷🇺

