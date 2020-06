RASKOL KOD DEMOKRATA SE NE SMIRUJE! DS RASPOLUĆEN: Lutovčev GO u Šapcu, protivnici u Sava centru

Predsednik DS Zoran Lutovac sazvao je za 28. jun nastavak sednice Glavnog odbora u Šapcu, koja je prekinuta 21. juna u Zemunu, dok pobunjeno članstvo DS organizuje skup istog dana u isto vreme, ali u beogradskom Sava centru! Izvor Kurira iz vrha DS kaže da su članovi Organizacionog odbora za stranačke izbore odlučni da se izbore za svoja prava i organizaciju unutarstranačkih izbora, koje planiraju za 22. avgust, te zato planiraju skup u Sava centru.

- Dušan Petrović je modus operandi uništenja DS. Lutovac je namerno izabrao baš njegov grad da bi bio siguran da može da dovede dovoljan broj svojih statista, kako bi lažno prikazali da je u sali veliki broj ljudi - navodi izvor i dodaje:

- Zanimljivo je da će, osim tridesetak demokrata, ostatak prisutnih biti njihovi rođaci, ostalo će popuniti vozači Dušana Konstantinovića, Dušana Petrovića, Nebojše Zelenovića.

Prema podacima do kojih je došla agencija Fonet, na sednici će biti dozvoljeno prisustvo samo verifikovanim članovima Glavnog odbora i novinarima. Podsetimo, sednica GO DS je prekinuta u nedelju, 21. juna, kad je Lutovac napravio opšti haos. Tu sednicu u Madlenijanumu obeležilo je rvanje, ali i padanje u nesvest otpuštene Lutovčeve sekretarice.

Prema dnevnom redu sednice koja je trebalo da se održi 21. juna, članovi GO trebalo je da razmatraju izveštaj predsednika o radu stranke, izveštaj o radu Izvršnog odbora, predlog o razrešenju sekretara DS Gorana Jaića i da odlučuju o žalbama na odluku Izvršnog odbora od 30. maja o suspenziji članstva.

Književnica Vida Ognjenović, koju je struja u DS protiv Lutovca imenovala na čelo Organizacionog odbora za održavanje Skupštine, u utorak je na konferenciji za novinare rekla da je 140 članova GO potpisalo zahtev za zakazivanje izborne skupštine i on je predat tri dana pre održavanja sednice, ali je rukovodstvo DS to zanemarilo.

