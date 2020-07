VUČIĆ O FORMIRANJU NOVE VLADE: Konsultacije počinju od 15. ili 16. jula, BIĆE IZNENAĐENJA svakako!

"Ono što je važna informacija, to je da ću od 15. krenuti u prijem prvo manjinskih stranaka po pitanju formiranju Vlade. Očekujem da se do 25 avgusta formira Vlada, a ne bih isključio i da bude ranije", objašnjava.

Na pitanje da li će biti vantranačkih ličnosti u Vladi, on navodi da ljude ne deli na stranačke i vanstranačke.

"Da li će biti iznenađenja - biće ih svakako", i dodao da će u novoj vladi biti kadrovskih iznenađenja i da će glavni kriterijum za njeno formiranje biti sposobnost i poštenje budućih kadrova.

On je kazao da će biti i značajnih promena Zakona o vladi i ministarstvima: "Neće se ministarstva upodobljavati pojedinim političarima, već potrebama građana Srbije", rekao je Vučić.

Upitan da li ima šanse da i za formiranje ove vlade "izvuče adut iz rukava", odnosno osobu koja će biti nestranačka ličnost ili ličnost iz vanparlamentarne stranke, Vučić je rekao da on ne deli ljude na stranačke i nestranačke.

"Delim ljude na sposobne i nesposobne, na poštene i one koji to nisu, na vredne i lenje. Nema sumnje da će mi to biti glavni kriterijum", rekao je Vučić.

