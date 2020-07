VUČIĆ IZ PARIZA: Rekao sam im ako o ovom hoće da razgovaraju, onda je sve besmisleno! A ONDA JE IZVUKAO OVO PARČE PAPIRA

BEOGRAD - Nije lako vreme pred nama, borićemo se i čuvaćemo svoju zemlju, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle video-samita u Parizu sa predsednikom Emanuelom Makronom i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Vučić je rekao da su razgovori na današnjem samitu bili teški i da je Srbija imala drugačiji stav od svih učesnika, ali da je Srbija imala gvozdenu argumentaciju kojom je on izuzetno zadovoljan kao i činjenicom da su se ljudi iz Kancelarije iz KiM izuzetno dobro pripremili za današnji sastanak, čime je takođe izuzetno zadovoljan. Predsednik je dodao da je Priština ovog puta izašla sa maksimalističkim zahtevima.

Vučić je na samom početku obraćanja domaćim novinarima posle video-sastanka izvukao papir sa kog je pročitao šta Albanci od nas traže.

foto: Printscreen

- Albanska strana je izašla sa zahtevima koje smo zapisali. Pogledajte ovo: Očuvanje teritorijalnog integriteta i ustava Kosova, međusobno uzajamno priznanje, članstvo u UN, priznanje od strane drugih zemalja - pročitao je Vučić papir sa zahtevima.Vučić je rekao da je zahvalan Makronu i Merkelovoj na pokušaju da sve dovedu za pregovarački sto, ali da Srbija neće pristati na ultimatume.

- Moraćemo da razgovaramo, ali spisak albanskih zahteva je za nas samo spisak lepih želja - rekao je Vučić.

- Ako je ovo ono o čemu oni (Priština) hoće da razgovaraju, onda je sve besmisleno, a to sam ekao i Makronu i Merkelovoj - rekao je Vučić dodavši da još nije ispunjen uslov iz dijaloga - osnivanje ZSO. On je kazao i da je tražio da se dijalog zove dijalog Beograda i Prištine a ne Srbije i Kosova jer Srbija tzv. nezavisno Kosovo ne priznaje.

- Ubijte me ako znam ko se gde pojavljuje u nedelju a ko u četvrtak od njih, kad je Merkel, kad je Lajčak... Znam samo da su Albanci rekli da ne mogu u nedelju jer im se Tači pojavljuje u Hagu u ponedeljak - rekao je Vučić napomenuvši da je sreća da mi uvek možemo i da ozbiljni pregovarači nikad ne beže od pregovaračkog stola... Sad se u rasporedu promenilo - sutra se vraćamo za Beograd, a onda u nedelju sledi video-konferencija i u četvrtak formalni početak dijaloga u Briselu.

Inače, dijalog sa Prištinom u Briselu, planiran za nedelju, odložen je za četvrtak, rekao je Vučić. "Verujem da će Nemačka i Francuska izaći sa svojim zajedničkim, predsedničkim saopštenjem, pošto je bilo stvari oko kojih nismo imali isto viđenje", rekao je Vučić novinarima u Parizu.

foto: Printscreen

On je istakao da je albanska strana izašla sa svojim zahtevima, koje je nazvao "spiskom lepih želja", pošto Srbija ne prihvata nikakve ultimatume i naređenja, te predočio novinarima šta je to što Priština traži. "To su očuvanje teritorijalnog integriteta Kosova, očuvanje Ustava i ustavne organizacije Kosova, trajno uzajamno priznanje, a ne model dve Nemačke, članstvo u UN i da druge evropske zemlje priznaju Kosovo. A, tek onda će da se bave pitanjem nestalih i ratne štete", rekao je Vučić. Predsednik Srbije je na to poručio da je svaki razgovor potpuno besmislen ako su ti zahtevi smisao svega. "Spremni smo da razgovaramo o svim koracima koji bi popravili odnose naroda, protok ljudi, roba, kapitala, ali da ne prihvatamo ultumatume. To nije moguće i realnp", rekao je Vučić. On je izrazio zahvalnost Merkel i Makronu na organizaciji Samita i trudu i naporu da dovedu dve strane za sto i pokaažu posvećenost rešavanju problema.

Merkel i Makron bili korektni, razumeju poziciju Srbije

Vučić je izjavio u Parizu da su nemačka kancelarka Angela Merkel i predsednik Francuske Emanuel Makron na današnjem video samitu o kosovskom pitanju bili korektni i da Srbija nije bila izložena pritiscima, ali je podsetio da su obe zemlje priznale nezavisnost Kosova. Vučić je novinarima posle video samita u organizaciji Nemačke i Francuske, upitan kakav je bio stav Francuske i Nemačke, rekao da su oni bili korektni i da njihovi lideri razumeju poziciju Srbije, ali da su te zemlje priznale nezavisnost Kosova. "Ne moram ništa dalje da objašnjavam i govorim", rekao je Vučić.

On dodaje da su Merkel i Makron iskusni političari koji znaju šta je moguće i realno, a šta nije. "Jedno su želje, a jedno je stvarno i ozbiljno razumevanje političke situacije", rekao je Vučić. Dodaje da ne može da kaže da je Srbija bila izložena pritiscima od strane Markona i Merkel.

"Moraćemo da razgovaramo, ali nije lako razgovarati sa nekim ko živi van realnosti. Kad kažu da im je cilj da se ukine Rezolucija 1244, mi pitamo šta je tu srpski interes, oni kažu 'pa ne znamo'... U svakom sučaju, nije lako vreme pred nama, ali borićemo se i čuvaćemo zemlju", rekao je Vučić.

