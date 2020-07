STEFANOVIĆ DEMANTOVAO OPOZICIJU: Na protestima nema kriminalaca u uniformi i nema huligana u redovima policije

Nema kriminalaca u uniformi i nema huligana u redovima policije, poručuje ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i pita one koji kažu da policija na protestima hapsi "našu decu" , a ne huligane, da li su oni koji bacaju kamenice i baklje "naša deca" ili su huligani, kriminalci i nasilnici.

"Kamenice, delovi sveže razvaljenog trotoara, baklje i konzerve bačene na naše policajce, dok stoje mirno štiteći našu imovinu i zakone Republike Srbije obeležile su prethodne dane u Beogradu", konstatuje ministar Stefanović u izjavi za Tanjug i primećuje da su se razni opozicioni lideri upinjali, kako kaže nevešto, da demonstrante, koji ih bacaju, predstave kao saradnike policije, saradnike države, kao nekoga bliskog vlasti, sve dok nisu shvatili da televizijski snimci pokazuju da to čini veliki broj onih koji su se okupili ispred Skupštine.

"Kada policija strpljivo trpi kamenice, onda kažu da vlast ponižava policajce i da je trebalo ranije da intervenišu. Kada policija, štiteći i sopstvene živote, pohapsi one koji bacaju kamenice i nanose im teške telesne povrede, kada privede one koji ih napadaju, udaraju i šutiraju onda napadači postanu "naša deca", ističe ministar i pita: "Da li su oni koji bacaju kamenice i baklje naša deca ili su huligani, kriminalci i nasilnici? Da li to zavisi od toga da li napadaju policiju ili novinare, da li polome noge pripadniku MUP-a ili našamaraju nekog od lidera Saveza za Srbiju?".

Iako su, kaže Stefanović, za njega svi napadači isti i policija će prema svima isto postupati u skladu sa zakonom, pita jer želi da ukaže na licemerje onih koji to tvrde svakoga dana.

"Nema kriminalaca u uniformi i nema huligana u redovima policije, moje kolege su pošteni, časni i odgovorni ljudi koji štite Srbiju, njene građane i zakone ove zemlje" navodi ministar Stefanović i dodaje da će zbog toga uvek stati u njihovu zaštitu protiv svih onih koji bi da se raduju kada poleti komad ivičnjaka ili deo odvaljene fasade prema momcima i devojkama, "našoj deci u uniformi, koja su do juče vadila ljude iz poplavljenih kuća ili su im pomagali u svakoj drugoj situaciji u kojima im je pomoć bila preko potrebna".

A što se tiče svih onih koji bi da relativizuju kriminal, koji bi da relativizuju krivična dela učinjena protiv policajaca i imovine, zavijena u tobožnje proteste protiv vlasti, poručuje još jednom - "nemojte se baviti nasiljem".

"Policija i naša država će i te kako umeti da odgovori da bi zaštitili živote ljudi, da bi zaštitili demokratiju i prava ogromne većine građana, koja se uopšte ne slaže sa ovakvim nasiljem koje se dešava na ulicama naših gradova ", zaključio je Nebojša Stefanović.

(Kurir.rs/Tanjug)

