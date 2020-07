MINISTAR STEFANOVIĆ: Zahtev da se puste uhapšeni suprotan vladavini prava

BEOGRAD - Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je danas da su zahtevi iz pojedinih političkih i nevladinih krugova da se puste na slobodu uhapšeni učesnici demonstracija suprotni vladavini prava.

"Imate odluke sudova da neke od ljudi koji su bacali kamenice, napadali policajce, ugrožavali bezbednost građana i imovinu države, osude na kazne zatvora. Sada imate zahteve prema izvršnoj vlasti, kao da bi to moglo, a ne može, da poništi ili preinači odluke sudova i da te ljudi pusti na slobodu", rekao je Stefanović na pitanje povodom zahteva opozcije i nevladinog sektora za puštanje na slobodu uhapšenih tokom demonstracija.

Stefanović je kazao da je problematično to što takvi zahtevi suštinski znače da se odluke - ko će biti osuđen ili ne, uhapšen, zadržan - donose u političkim krugovima, bez obzira da li je to vlast ili opozicija, što je, podvlači, u potpunoj suprotnosti sa vladavinom prava.

Ministar takođe podseća da opozicija traži puštanje svih uhapšenih i pita: Tu se postavlja političko pitanje, a to je: da li to treba da važi za sve, jer su takvi zahtevi? Da li važi i za one koji su pokušali da razbiju kamere i glave novinara različitih televizija, koji su ih tukli po ulicama, napadali na različite načine ili samo na one koji su razbijali glave policajaca, lomili im noge i koji su pokušavali da ih ubiju?"

Ne želi, kaže, da bilo ko u zemlji pomisli da je moguće ugrožavati sigurnost drugih, bacati kamenice, pretiti, tući, a da se za to ne odgovara.

Na pitanje ko i šta, po njegovom mišljenju kao ministra unutrašnjih poslova stoji iza nasilnih protesta i napada na Skupštinu, policiju... rekao je da je cilj da se nanese međunarodna šteta Srbiji, pogotovo u teškoj situaciji izazvanoj korona virusom, a naročito u svetlu pregovora o KiM.

Stefanović je dodao da politika predsednika Aleksandra Vučića podrazumeva samostalnu, nezavisnu Srbiju, koja je vojno neutralna, što je za malu zemlju poput naše, kaže, najteži put. Ukazao je da takva nezavisnost Srbije nekima, i unutra i spolja, "užasno smeta".

Na unutrašnjem planu, smeta delu opozicije, zato što, kako kaže, vide da ne mogu da se vrate na vlast, jer ih građani ne žele, pa pribegavaju nasilju. Spolja, kako kaže, pa i nekim velikim silama, ne odgovaraju planovi Srbije da ostanemo samostalna, nezavisna država, koja brine o svom narodu.

Stefanović ukazuje da ti skupovi nisu bili organizovani u skladu sa zakonom, jer nisu prijavljeni policiji. "Kada tražite neka svoja prava i želite da živite u demokratskom društvu, važno je da poštujete zakon i ne možete bezakonjem da tražzite neko drugo pravo za sebe", rekao je Stefanović i dodao da se u javnosti na loš, negativan i lažan način polemiše o toj temi.

"Očigledno je da su oni koji su organizovali protest, koji su mesecima raspirivali mržnju prema svemu što je demokratstki proces i govorili sve najgore o izborima i ljudima koji drugačije misle - doveli do toga da organizovana grupa kamenicama, bakljama... napada policiju koja radi svoj posao, a došlo se do toga da neko hoće da ih ubije, zato što misli da ima određena prava. To je duboko pogrešno", rekao je Stefanović.

Ne želi, kaže, da pokušava da relativizuje krivična dela i da govori kako su to "određene grupe" ljudi koje su bacali kamence, dok su se ostali navodno sa "zgražavnjem sklonili od toga".

"Apsolutno ne. Vidi se na svim snimcima, pa i televizija koje nisu naklonjene vlasti, da većina ljudi ispred skupštine, skandirajući, dajući podršku i u jurišima u određenim momentima prema zgradi pokazuje da to nije 10, 20, 30 ljudi, već da se radi o stotinama ljudi, koji to čine", rekao je Stefanović.

To, dodaje, pokazuje da je namera dela ljudi koji su organizovali skup bila da se kreira nasilje kojim će da preuzmu vlast i Skupštinu, uz ogromno nasilje prema policiji. "Tako su, nažalost, izgledali neki od prethodnih dana protesta, koji su bili sve samo ne mirni i pristojno i demokratsko izražavanje volje te grupe ljudi", kaže ministar.

On je dodao da, kada se izgrednici uhapše, ima onih koji kažu "nemojte, to su naša deca". "Jesu li to huligani koji su bacali kamenice ili su to naša deca?", upitao je ministar policije.

"Kada vidite snimke na kojima se vidi zasipanje policije svim predmetima, kažu - zašto policija nije reagovala. Policija pokazuje neverovatnu trpeljivost, oni koji njome komanduju razumeju da u demokratiji ne mora na svaku kamenicu da se reaguje najoštrije", rekao je Stefanović.

(Kurir.rs/Tanjug)

