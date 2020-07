PREDSEDNIK VUČIĆ NIJE KRIO PONOS POVODOM POSETE BANJALUCI: Evo šta je napisao na Instagramu (FOTO)

BANJALUKA - Posebno sam ponosan što sam danas ovde u Banja Luci. Za nas ovo nije pitanje poklona, podrške, to je naša obaveza, to je deo našeg ozbiljnog pristupa jer Srbija mora da brine o Srpskoj, mora da pokazuje odgovornost prema Srpskoj. Hvala vam na iskrenom i toplom dočeku, na tome što se ovde u Banja Luci posebno osećam! Ne kao Aleksandar Vučić, već kao neko ko predstavlja Srbiju, zemlju koja vas najviše voli i najviše podržava, zemlju koja će to uvek da čini. Živela Srbija, živela Srpska!", napisao je predsednik Republike Srbije na svom zvaničnom Instagram nalogu Budućnost Srbije.

On je obišao Univerzitetski klinički centar u Banja Luci i tom prilikom uručio je donaciju Republike Srbije - 15 sanitetskih vozila.

(Kurir.rs/Instagram)

Kurir