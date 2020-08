EVO ZAŠTO MOĆNOJ JUNAJTED GRUPI SMETA JAK TELEKOM: Iza napada na domaću firmu krije se sprega interesa

Telekom Srbije stavio je tačku na sve lažne i zlonamerne informacije koje interesno-poslovni lobi, s predsednikom Junajted grupe Draganom Šolakom i liderom Stranke slobode i pravde Draganom Đilasom na čelu, već mesecima podmeće - svako preko svojih medija - u nastojanju da uruši najveću srpsku telekomunikacionu kompaniju. Generalni direktor Telekoma Predrag Ćulibrk juče je jasno rekao da se ta domaća kompanija brutalno napada i da se iza tih napada krije sprega poslovnih i političkih interesa. Telekom će zbog niza neistina o toj kompaniji podneti tužbu protiv Junajted grupe.

Šta boli konkurenciju

Rukovodstvo Telekoma je na konferenciji iznelo sve podatke o svom poslovanju, podsetilo na izuzetne uspehe ove domaće firme i tako pokazalo ne samo da je kompanija sve snažnija na tržištu i da vredi minimalno više od dve milijarde evra već i da će Telekomovu snagu tek osetiti konkurencija. Ćulibrk je rekao da je 2019. za tu kompaniju bila izuzetno uspešna, čak rekordna.

- Poslednjih dana dešavaju se brutalni napadi na Telekom. Obraćamo se javnosti jer imamo dužnost prema 12.000 zaposlenih i akcionarima da stanemo na put tom spinovanju. Svi ovi naši poslovni potezi frustriraju našu konkurenciju - izjavio je Ćulibrk, uz opasku da razume zabrinutost konkurencije za sopstveni poslovni uspeh, ali ne i spregu poslovnih i političkih interesa.

Nedavno istraživanje Kurira upravo je pokazalo kako funkcioniše ta sprega i zbog čega je Junajted grupa upregla sve svoje poslovne, političke i medijske resurse da uruši sve snažniji Telekom, spreči njegovo širenje na tržištu i tako za sebe i svoj interesno-poslovni lobi obezbedi nesmetanu dominaciju u poslovima telekomunikacija u Srbiji, ali i u regionu. Kako smo pisali, poslovni potezi Telekoma koji žuljaju Junajted grupu su - kupovina kablovskih operatera u Srbiji i BiH, jačanje Arena sporta, puštanje satelitske TV m:Sat, zatim izgradnja optičke mreže u velikim gradovima, bogaćenje televizijskih sadržaja i ponude, potpisivanje ekskluzivnih ugovora s RTS i nizom kanala iz BiH, ali i veliki porast broja korisnika interneta i multimedije.

Širenje u regionu

- Sve što smo radili po pitanju i akvizicija i tehnoloških projekata se vidi. Naša operativna dobit je skočila za 25 procenata, odnosno za 9,6 milijardi i iznosila je 48,4 milijarde dinara na nivou Telekom Srbija grupe - naglasio je Ćulibrk na jučerašnjoj konferenciji.

Koordinator za internet i multimediju Telekoma Vladimir Lučić objasnio je da je cilj svih investicija i poslovnih poteza da se kompanija razvije u snažnog regionalnog lidera. Kako je rekao, Telekom je uspeo da negativan trend, s kojim se suočavao u prošlosti, preokrene u pozitivan.

- Na osnovu toga postignuti su rekordni rezultati po pitanju prihoda u prošloj godini. Imamo izuzetan tržišni rast televizijskih i internet korisnika. U odnosu na našu konkurenciju Junajted grupu, imali smo manji udeo za 30 odsto, a ove godine smo prvi na tržištu. Cilj je da Telekom, u zemljama u kojima posluje, bude broj jedan u svim klasičnim telekom uslugama: televizija, mobilni i fiksni telefon. Na dobrom smo putu da to realizujemo u Srbiji, Crnoj Gori i BiH... Očigledno je da se, kako mi rastemo, intenzivira i pritisak na našu kompaniju. Potpuno je jasno da jedna interesna grupa želi da zaustavi Telekom u razvoju. Ali u tome neće uspeti. Stvorićemo od Telekoma Srbija regionalnog lidera na kog će biti ponosni naši akcionari i radnici - poručio je Lučić.

Agresivan nastup N1

Agresivan nastup novinara televizije N1 prema čelnicima Telekoma na konferenciji samo je potvrdio da ovaj medij, koji je u vlasništvu Junajted grupe, proteklih meseci služi kao udarna pesnica u napadima Šolakovog i Đilasovog interesno-poslovnog lobija. Novinar N1 juče je u pitanjima iznosio niz optužbi na račun Telekoma, ulazio u verbalni okršaj s čelnicima te firme, prekidao ih tokom njihovog izlaganja... Kakvu kampanju vode najbolje pokazuje podatak koji je izneo Lučić: u poslednje dve godine preko kanala Junajted grupe bilo je 446 negativnih objava o Telekomu Srbije.

- To znači da se radi o koordinisanoj kampanji konkurencije protiv Telekoma Srbije, posebno u julu i avgustu, kad su bile 93 negativne objave - rekao je Lučić i dodao da Telekomu nije pruženo pravo na odgovore. On je najavio tužbu protiv Junajted grupe i u Srbiji i pred jednim međunarodnim sudom.

- U pitanju je potpuna zamena teza. Sredstva Telekoma Srbija nisu javna svojina, a država ostvaruje svoja prava kroz Zakon o privrednim društvima - kazao je on.

ULAGANJE ZA BUDUĆNOST CILJ TELEKOMA DA OSVOJI DVA MILIONA TV KORISNIKA,

Prihodi Telekoma u Srbiji, BiH, Crnoj Gori i dijaspori rastu svake godine, a ako se trend nastavi, 2023. godine operativni profit bi bio više od 700 miliona evra, najavio je Lučić. On je ukazao da će broj televizijskih korisnika preći dva miliona, što je daleko više od prvobitne ambicije. Lučić je objasnio i da Telekom želi da investira u digitalne servise i da će kao internet lider biti okosnica razvoja u Srbiji. On kaže da su akvizicije bile dobar poslovni potez i da svi analitičari, koji to žele, na jednom istom kvartalu u 2018, kad je kupljena Junajted grupa za 2,6 milijardi evra, a Telekom kupio Kopernikus i Radijus vektor, mogu da povuku svoje zaključke.

- Ako jedan kablovski operater vredi više milijardi evra, zašto 500.000 televizijskih korisnika, koje je Telekom akvizirao, ne vrede ništa, kako to neki tvrde - upitao je on.