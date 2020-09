SELAKOVIĆ: SAD su garant da će se svako slovo sporazuma primeniti

BEOGRAD - Generalni sekretar predsednika Republike, Nikola Selaković, izjavio je jutros da je potpisivanje sporazuma u Vašingtonu veliki učinak za našu politiku i diplomatiju i da je tako nešto bilo nezamislivo pre nekoliko godina.

Selakovic je, gostujući u Jutranjem dnevniku RTS, naveo da je ključno političko pitanje da je predsednik Aleksandar Vučić došao u priliku da američkim predsednikom potpiše važan bilateralni sporazum.

"Činjenica da smo potpisali bilateralni sporazum, a ne trostran, svedoci kolika pažnja i poštovanje su iskazani prema Srbiji, a kolika pažnja je poklonjena našem regionu, našem glavnom državnom političkom pitanju - pitanju Kosova i Metohije, a kada se pogleda taj papir jasno je da je ovim učinjena jedna važna i pozitivna stvar za Srbiju, za naše gradane, za srpski narod na KiM", rekao je Selaković.

Na pitanje da li je to što je sporazum potpisan sa američkim predsednikom garant da će on biti primenjen, Selakovic kaže da je to pokazatelj da iza sporovođenja svakog slova ovog sporazuma stoje SAD.

"Naš predsednik i naš tim uspeli su jednim ozbiljnim, argumentovanim stavom i dobro pripremljenim nastupom da se izbore da u ovaj sporazum ne ude ta tacka 10 koja je figurirala i koja je podrazumevala obostrano priznanje. Takve tačke nije bilo u ovom sporazumu", naglasio je Selaković.

