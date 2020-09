VUČIĆ O NOVOJ VLADI: Biće po meri naroda, a ne po želji Brisela, Berlina i Vašingtona! BIĆE I NOVIH LJUDI

Nova vlada biće po meri naroda i u njoj će biti dosta novih ljudi, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je istakao da se srpska vlada sada ne kroji po meri Brisela, Berlina, Vašingtona i drugih gradova, kako je to bilo za vreme bivše vlasti, kada su vladu pravili tajkunu i ambasadori stranih zemalja.

Jedan deo njih iz inostranstva ima svoje želje ko da ne bude, ali i koga bi više voleli da vide u vladi, kaže Vučić i dodaje da im uvek na to odgovori na pravi način.

"Obično ima kažem koga bih ja voleo da vidim u njihovim vladama, pitam ih uvek je l to tako i kod vas. Kada dođu sa nekim genljalim predlozima, ja ih pitam uvek da li to ima u još nekoj zemlji EU. Oni kažu da nema, ali zato što što nismo još u EU, ali da je to dobro za nas. Kada to uradite u prvoj zemlji u EU onda to možete da uradite i kod nas", kazao je Vučić.

Tako je odgovorio na piatnje novinara kako komentariše tvrdnje pojedinih analitičara da se nova vlada kroji po meri stranih centara moći i da zato on kao predsednik sada pred formiranje nove vlade ima brojne sastanke sa svetskim zvaničnicima.

foto: Printskrin

Napominje da sa istoka nije dobio još nijednu želju ni od koga iako pretpostavlja koga bi neko voleo više da vidi u vladi u odnosu na druge.

"Ali, vladu danas za razliku od onog perioda kada su je pravili nedvosmisleno Mišković i američki ambasador, kada su tajkuni s ambasadorom uvodili tajkuna Djilasa i mnoge druge, neće sastavljati ni takuni ni strani ambasadori", poručio je Vučić.

Ističe da su se mnogi ljudi unutar SNS-a naučili da budu na visokim funkcijama i da se voze sa "tino - nino", to jest rotacijama i to i serketarice i šoferi...

Dodaje da je isti slučaj i sa drugim partijama.

Predsednik navodi da je teško promeniti sve to na šta se neko navikao, da stoji čvrsto kao zid i da se ukopava i drži u vladi, ali da će se potruditi da bude dosta novih ljudi kao što je to na lokalu, gde ima više od 60 odsto novih gradonačelnika.

Vučić ističe da je svaka vlada uvek po meri naroda, samo što su pre građani u vreme Mišovića i Djilasa bili ubeđeni da je Srbija propala, iako su upravo oni krali od naroda.

Predsednik Srbije naglašava da se je imao sa svetskim zvaničnicima pet do deset puta više susreta nego predsednici zemlje od 2000. do 2012. i da je uvek uspevao da obezbedi podršku za reforme i bolji život naših građana.

