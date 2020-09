MINISTAR VULIN: Srbi moraju da postanu jedinstven politički narod

Komentarišući brojne tekstove koji se pojavljuju u medijima u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, u kojima se navodi da predsednik Aleksandar Vučić stvara "srpski svet", "Dušanovo carstvo" i da region mora da bude svestan tzv. nove "srpske hegemonije", ministar odbrane Aleksandar Vulin ponovio je da je predsednik Srbije predsednik svih Srba.

- Predsednik Srbije jeste, mora i treba da bude predsednik svih Srba. Kada Tirana pozove, recimo predsednika opštine Bujanovac i Preševo da im kaže kako će da naprave lokalnu samoupravu i da im kaže da izbace komšije Srbe prvi put iz vlasti u Bujanovcu, to je u redu? To nije "Velika Albanija", nije hegemonija? A ako Aleksandar Vučić da neku izjavu ili razgovara sa Srbima u regionu ili pomogne Srbima u regionu, to je hegemonija, to je "Velika Srbija"? Dosta smo se mi izvinjavali za "Veliku Srbiju". Kome se mi to izvinjavamo? Da, treba da stvaramo srpski svet u smislu da Srbi moraju da postanu jedinstven politički narod. Sve ključne odluke o našem nacionalnom biću, o našem nacionalnom pitanju moramo da donosimo zajedno - naglasio je ministar Vulin za TV Prva.

Ministar Vulin je rekao da brigu o Srbima, ma gde oni da žive, ne smatra mešanjem u unutrašnje stvari drugih država i podsetio kako su se prema srskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi ponašali u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj.

- Da smo bili dovoljno pametni da u dve Jugoslavije već jednom nacrtamo gde to mi živimo i da se to gde živimo zove Srbija, da smo imali hrabrosti i pameti da to uradimo, sada ne bismo pričali o tome, ali pošto nismo imali hrabrosti i pameti, pošto su nam velike sile rekle "Svi mogu da se ujedine, Srbi ne mogu". Pošto se velika Nemačka, nakon što je izvršena revizija rezultata Drugog svetskog rata, ujedinila i to je divno i dobro što je 80 miliona Nemaca posle dva svetska rata ponovo u jednoj državi, ali ne daj Bože da se osam miliona Srba ujedini i da žive zajedno, to bi bila katastrofa. Dosta smo pristajali na tu laž. Verujem da treba da stvaramo srpski svet. Voleo bih da predsednik Vučić radi upravo na tome i da ove optužbe budu baš tačne. I da, predsednik Srbije Aleksandar Vučić jeste predsednik svih Srba, bez obzira gde žive i kad povlači bilo koji potez on razmišlja kako će se to odraziti na Srbe i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini - rekao je ministar Vulin.

Dovođenje Borisa Miloševića na kninsku tvrđavu, da bi učestvovao u proslavi godišnjice "Oluje", u kojoj je iz Hrvatske proterano 250.000 Srba, ministar Vulin vidi kao poruku Hrvatske za predsednika Vučića, u kojoj se kaže da "hrvatski Srbi" nisu deo jedinstvenog političkog prostora Srbije i Srba.

- Svi smo deo jedinstvenog političkog prostora. Mi smo jedan narod. Ne možete doneti ni jednu odluku, a da ne razmišljate kako će se odnositi na druge delove srpskog naroda. Ne živimo u jednoj zemlji, voljom velikih sila, ne našom voljom, ali pravimo srpski svet - reko je ministar Vulin, poručivši da treba da budemo jedinstven politički narod i da imamo jedinstven politički stav o svim bitnim nacionalnim pitanjima.

Kurir.rs/ Ministarstvo odbrane Srbije

Kurir