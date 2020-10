VUČIĆ: Na novi 5. oktobar pozivaju oni koji su ga obrukali, gradimo više auto-puteva nego u Titovo vreme

Na novi peti oktobar pozivaju oni koji su ga najviše obrukali, tako što su se najviše obogatili i opljačkali zemlju, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na pitanje novinara da prokomentariše to što se nedeljnici bave Petim oktobrom i pozivanjem da se ponovo izađe na ulice, Vučić je rekao da mnogi žive u toj prošlosti i da pozivaju na novi "peti oktobar", jer veruju da bi nemiri mogli da ih vrate na vlasti.

Postoji, kaže, mnogi ljudi u Srbiji, mnogi političari i njihovi medijski poslenici, koji su svu političku aktivnosti zasnovali na prošlosti i koji i sada žive u devedesetim i dvehiljaditim godinama.

"I ceo život su posvetili tome da nekoga optuže za devedesete, ali problem je što sami nikad nisu izašli iz devedesetih. Iza svake izjave tih političara i naslovnih strana stoje oni oni koji su najviše obukrali Peti oktobar, koji su se najviše obogatili i sve opljačkali posle Petog oktobra", kaže Vučić.

Ističe da je bilo posle Petog oktobra i nekih stvari koje su bile dobre, a to je što je neposredno posle Petog oktobra zemlja mogla da se okrene i otvori prema svetu.

"Mogla je da ima drugačiju poziciju za nešto što nije iskorisćeno na valjan način, a ne za pljačku i otimačinu države i narodne imovine. I o tome posle govore oni koji su najviše pljačkali, misleći da će ih, možda, neki nemiri opet vratiti na vlast pošto ih narod neće vratiti", naveo je Vučić.

Dodaje da prave tako užasnu grešku, jer je 2000. godine stanje bilo užasno teško, privreda na kolenima i zemlja bez nade i saveznika u svetu i podrške, kao i zemlja razorena bombardovanjem.

Vučić ističe da je posle svega toga Srbija bila dodatno uništena i opljačkana.

Primetio je da je u to vreme bukvalno mafija vladala na ulicama i da su skoro svaki dan bila ubistva političkih i policijskih funkcionera, kao i da se u to vreme ispaljivalo na ulicama više metaka u mafijaškim obračunima nego u svim streljanama zajedno.

Predsednik navodi da je priveda bila uništena, fabrike razorene i sada ti isti koji su to radili kažu da čekaju da se to isto što je bilo u to vreme desi.

Vučić podseća da je sada, za razliku od tog vremena posle Petog oktobra, Srbija u čak tri kvartala, poslednjem u 2019. i prva dva u 2020, bila među prvima u Evropi, da imamo stabilan dinar, prosečnu platu od 511 evra, za 40 odsto veće penzije, da su za skoro 50 odsto već plate zdravstvenim radnicima, da će do kraja iduće godine biti izgrađeno više auto-puteva nego u Titovo vreme.

Predsednik naglašava da ćemo uskoro ići brzom prugom za samo pola sata od Beograda do Novog Sada, za samo sat i 10 minuta do Subotice, zatim da se trenutno grade četiri auto-puta i da za neki dan počinje formalno gradnja i petog auto-puta, Fruškogorskog koridora, pošto je vlada odoborila potpisivanje sporazuma od oko 600 miliona evra.

Takođe, dodaje da smo imali zatvorene muzeje, da nismo imali nijedan mig 29, niti opremu za vojsku i policiju.

"U kojoj to sferi društvenog života je sada lošije?", zapitao je Vučić.

Kaže da je razlika u tome što sada ne mogu vladu da sastavljaju tajkuni i ambasadori kao pre i to predstavljajući se kao sveci i spasioci, već to radi narod svojom voljom.

"I vi tražite isti model rušenja na ulici i to bez obzira na ogroman novac, koji razni tajkuni ulažu spolja i i iznutra za rušenje vlasti? Jer se nikada niste bavili suštinom, nego eto mi ćemo da okupimo narod i uđemo u skupštinu, a ne bavite se politikom i za narod", poručio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

