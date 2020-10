BRANISLAV NEDIMOVIĆ ISKRENO O SVEMU: Nikad nisam očekivao funkciju premijera, resor poljoprivrede moj je domet

Ja sam jedan mali čovek iz Sremske Mitrovice, kome je i ovo veliko. Da mi je neko pre 10 godina rekao da ću ovo biti, pa ja to ne bih pretpostavio ni u najlepšim političkim snovima, kaže ministar

Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, kaže da je Ana Brnabić najbolje rešenje za premijera u ovom trenutku i da će centralna pitanja nove vlade biti Kosovo i Metohija i koronavirus. U intervjuu za Kurir, Nedimović navodi da je uvek za to da se podeli odgovornost, kako s partnerima s liste, tako i sa saradnicima u vladi/vlasti, ali da je činjenica da su naprednjaci svojevremeno bili darežljivi prema svojim koalicionim partnerima.

Šta kažete na ocene da ste za novu vladu sigurni samo vi i Siniša Mali?

- Dosad sam svašta pročitao u medijima i video u kladionicama, tako je i ovog puta. Postoji samo mandatar koji će predložiti sastav vlade i on jedini zna ko je siguran. Sve ostalo su spekulacije poslednjih šest meseci.

Da li ste očekivali, kada ste postavljeni za nosioca liste na parlamentarnim izborima, da će vama biti ponuđena funkcija premijera?

- Apsolutno ne. Previše dugo sam u politici, 20 godina, da bih tako razmišljao. Pozicija mandatara i biti prvi na listi nije isto. Lista se tiče zakonodavne vlasti, a vlada je izvršna i to ne treba povezivati jedno s drugim.

Da li ste vi istureni, postavljeni za prvog na listi, jer ste jedan od retkih ministara za čije ime se nisu vezivale afere?

- To ste vi rekli, ja to ne bih komentarisao. Predsedništvo stranke je o tome donelo jednoglasnu odluku i čitava lista je utvrđena istovremeno i s prvim i s 250. na listi.

Smatrate li da je Brnabićeva najbolje rešenje za premijera?

- Dve ruke podižem odmah za nju. Sa Anom sam sarađivao kada smo bili ministri, kad je bila premijerka, radio sam s njom i pre nego što smo ušli u Vladu - u okviru NALED. Mislim da je poznajem najduže od svih ministara, sigurno 10-12 godina. Poznajem način na koji radi i ona je u ovom trenutku najbolje rešenje za mesto premijera.

Gde je zapelo pa vam treba dva meseca da formirate vladu, a osvojili ste oko 60 odsto na izborima?

- Ustavni rok do kad vlada mora da se formira jasno je propisan. Vlada se pravi, biraju se koalicioni partneri i ministri, u skladu sa okolnostima u kojima se zemlja nalazi. Okolnosti se menjaju, pred nama su izazovi i u pogledu Kosova i u pogledu koronavirusa. Nema sumnje da će početak rada buduće vlade obeležiti ove dve stvari.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je kazao da se neki iz SNS ponašaju kao da su zakupili fotelje. Imate li i vi takav utisak?

- Svako ima svoj ličan odnos prema poslu koji radi. Mogu da pričam isključivo iz svog ugla - meni bi bila čast da budem ministar i da budem ministar poljoprivrede s najdužim stažom u zadnjih 30,40 godina, a mogu i ništa da ne budem i opet ću isto raditi za stranku.

Znači li to da su neki funkcioneri SNS insistirali na ministarskim funkcijama? Ko su ti ljudi?

- Ne znam, to morate da pitate onog ko je to rekao.

Šta kažete na prognoze da je ova vlada oročena i da će uporedo s predsedničkim izborima biti i vanredni parlamentarni izbori, za oko godinu i po dana?

- Mogu da kažem isto ono što sam govorio i za mandatara i vladu, to što piše u medijima ne mora uopšte da znači da će to tako i biti. Politički trenutak pred nama daće odgovor na to pitanje.

Koja vlada bi, prema vašem mišljenju, najbolje radila u interesu građana Srbije - SNS i manjine, SNS i SPS, SNS i Spas ili svi zajedno?

- Svoj stav sam izneo na Predsedništvu, mediji nisu mesto gde o ovakvim stvarima treba da se izjašnjavam. Kada se opet bude razgovaralo o tome, reći ću. Nema sumnje da će, u decenijama ispred nas, mnogi morati da se potrude da naprave približan rezultat ovom koji je napravio SNS, a kamoli da ga ponove.

Da li je SNS previše darežljiv prema koalicionim partnerima?

- Veoma je važno da podelite odgovornost s koalicionim partnerima na vašoj listi, ali i sa onima s kojima pravite dogovore o vladi. Bilo je onih koji su više dobili nego što su zaslužili, a onda se pravili neverne Tome, al’ nek je svakom na čast. SNS je dao sve od sebe da ostvari ovaj rezultat, a da li su i ostali dali svoj maksimum, to morate da pitate njih. Kad to kažem, mislim na sve i na stranke koje su na listi (SNS). Oni znaju koliko su radili za ovu listu.

Ministarke Mihajlović i Joksimović nisu zadovoljne razvojem situacije u vezi s formiranjem nove vlade. Mihajlovićeva je očekivala premijersku fotelju. Da li su njene ambicije utemeljene?

- To vi kažete da je ona očekivala, ja to nisam nigde čuo.

Imate li vi veće ambicije? Nadate li se potajno nekom drugom resoru?

- Apsolutno ne. Ja sam jedan mali čovek iz Sremske Mitrovice, kome je i ovo veliko.

Vi smatrate da je ovo vaš domet?

- Da mi je neko pre 10 godina rekao da ću biti ovo... Pa, ja ovo ne bih pretpostavio ni u najlepšim političkim snovima. Ovo je mnogo više nego što sam smatrao da ću ikad biti. Biti ministar poljoprivrede u zemlji poljoprivrednika je velika čast.

Šta kažete na mogućnost da u vladu uđu i osobe s lista koje nisu prešle cenzus - Gordana Čomić, Tatjana Macura, Čedomir Jovanović...

- Ovde ne bih komentarisao personalna rešenja, ali kao način da se što veći broj subjekata i što više različitih mišljenja čuje, ja sam za.

