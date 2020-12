ANA BRNABIĆ SPUSTILA ĐILASA: Zla neznalice, Srbija ima identične vakcine kao EU i SAD! Brukaš nas u Briselu!

- Na dan kada je Srbija, kao treća po redu zemlja u Evropi, nakon Velike Britanije i Švajcarske, započela vakcinisanje svog stanovništva, u Brisel je stiglo pismo Dragana Đilasa u kom se on žali da u Srbiji ne postoje pouzdani podaci o tome kada će se i sa kojom vakcinom vakcinisati - navodi Ana Brnabić i dodaje:

- Ovaj Đilasov zahtev pokazuje nekoliko stvari koje ga opisuju kao neznalicu (zlog, uz to). Kako je moguće da ne zna da su vakcine Pfeizer BioNTech u Srbiji identične vakcinama Pfeizer BioNTech u EU ili SAD, ili nekoj trećoj zemlji? Mogu samo da pretpostavim da se neko danas u Briselu prilično zbunio, ali i zabavio, kada je jutros video vest svetskih agencija "Srbija počela vakcinaciju Pfeizer BioNTech vakcinama", a onda otvorio pismo Dragana Đilasa u kome dotični moli Brisel da nam pošalju iste vakcine.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

Članica Predsedništva SNS dalje navodi sve Đilasove "žalbe" administraciji EU. - Pre ovoga, gledali smo Đilasa, 16. septembra, u sličnoj epizodi, kada je takode pisao Evropskoj komisiji, tada apelujući da Srbija postane deo COVAX mehanizma, u trenutku kada smo mi već završili pregovore sa COVAX-om i dogovorili uplatu avansa. A pre ovoga, u još jednom od brojnih pisama Evropskoj komisiji, "tužio" je Srbiju i predsednika Vučića Briselu zbog zahvalnosti Kini na pomoći koju su poslali Srbiji tokom prvog udara virusa - ističe Brnabić i dodaje:

- To se zove sramoćenje zemlje zarad jefitnih političkih poena i disciplina je u kojoj je Đilas evropski i svetski šampion.Dakle, da ponovim još jednom: Srbija je deo svih svetskih i evropskih mehanizama i instrumenata za nabavku i distribuciju vakcina protiv korona virusa. Predsednik Vučić i ja smo o nabavci vakcina i podršci EU razgovarali i direktno sa predsednicom Evropske komisije i u više navrata sa komesarom za proširenje. Verujemo u naše parnerstvo i evropsku solidarnost, tako da očekujemo određeni kontigent vakcina i kroz podršku EU. S druge strane, naša je obaveza da sami brinemo o svojim građanima zbog čega smo stupili i u direktne pregovore sa svim svetskim proizvođačima vakcina i zahvaljujući čemu smo bili u mogućnosti da započnemo vakcinaciju kao treća zemlja u Evropi.

Brnabić se osvrnula i na rezultate pregovora o prostupanju EU, u vreme kada je Dragan Đilas bio deo vlasti.

- Što se tiče evropske budućnosti građana Srbije, molim Đilasa da on o tome ne govori. Za deceniju vladanja Srbijom nisu uspeli da stignu ni do datuma za otvaranje pregovora o pristupanju, ali su zato njegove kompanije prihodovale više stotina miliona evra što je dovoljno da se svi građani Srbije vakcinišu i po nekoliko puta - navela je ova članica Predsedništva SNS i dodala: Danas je, iznad svih dana, bila prilika da sve političke razlike ostavimo po strani i budemo ponosni na našu zemlju. Iskreno mi je žao što ga Đilas nije za to iskoristio.

