MINISTAR MOMIROVIĆ: Brza pruga u upotrebi početkom 2022, imaćemo i brze vozove

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović kaže da su otklonjeni problemi sa stranim izvođačima angažovanim na izgradnji brze pruge od Beograda do Novog Sada, da će ta deonica biti završena u roku, do kraja 2021, kao i da će biti puštena u saobaćaj nakon testova koji traju oko dva meseca.

Momirović je rekao Tanjugu da se već vode pregovori sa Kinezima i evropskim partnerima o nabavci vozova koji će moći da idu tom prugom brzinom od 200 kilometara na sat.

Tako će građani za nešto više od pola sata moći da putuju vozom između Beograda i Novog Sada, naglasio je on.

"Nije tajna da je to projekat gde imamo dosta problema u prošlosti. Došli smo do toga da je i predsednik Aleksandar Vučić morao svojim autoritetom da se umeša da i naše i strane partnere natera da se drže ugovora. Mi smo sve te probleme rešili i oni su iza nas", rekao je Momirović.

Uveren je da će do kraja 2021. biti gotova deonica do Novog Sada koji će biti deo brze pruge Beograd - Budimpešta.

"Očekujem da će u roku od dva meseca, od kada se radovi završe, biti obavljena sva testiranja i da će pruga biti u komercijalnoj upotrebi. Mi smo otvorili razgovore i sa Kinezima i sa evropskim partnerima o nabavci vozova. Nama je cilj da imamo najmodernije vozove u ovom delu Evrope i ko bude ponudio najbolju cenu i u najkraćem periodu, od njega ćemo kupiti".

Dodaje da se sve radi transparentno, kao i da je cilj da što više strana bude uključeno u pregovore o nabavci vozova.

Momirović poručuje da će u 2021. biti nastavljena ubrzana realizacija velikih infrastrukturnih projekata, kao i da je prioriret da se do kraja godine završe radovi na izgradnji autoputa "Miloš Veliki" od Preljine do Požege i brza pruge od Beograda do Novog Sada. Tu nema diskusije i kompromisa, poručio je ministar.

Ističe da je u fokusu izgradnja autoputeva i pruga koji će vrlo brzo premrežiti našu zemlju i omogućiti da se brzo stigne sa jednog njenog kraja na drugi.

Takođe, kaže da je za oko dva meseca obišao sva strateška gradilišta u zemlji kako bi se uverio u obim investicija i radova koje realizuje vlada.

"To je neverovatan investicioni ciklus u kojem se trenutno nalazimo koji će pokrenuti ekonomiju, održati makroekonomsku stabilnost i obezbediti najveći rast u Evropi u 2021. godini", naglasio je Momirović.

Dodaje da su strateški projekti i gradnja Moravskog koridora Pojate - Preljina, Fruškogorskog koridora od Novog Sada do Rume, autoputa Ruma - Šabac i brze saobracajnice Šabac - Loznica, zatim gradnja deonice autoputa od Beograda ka Sarajevu Kuzmin - Sremska Rača, završetak obilaznice oko Beograda i gradnja stanova za pripadnike vojske, policije i službi bezbednosti.

Govoreći o izgradnji prvog digitalnog autoputa, Moravskog koridora od Preljine do Požege, kaže da do skoro niko nije mogao da sanja da ćemo na tom potezu graditi takav autoput, koji će spojiti autoput "Miloš Veliki" (tzv. Kodiror 11) i Koridor 10 i tako povezati više od pola miliona ljudi u tom delu zemlje.

"Srbiju ćete uskoro celu moći da pređete u veoma kratkim intervalima", dodao je ministar.

Očekuje da će do kraja godine biti završena prva deonica od Pojata do Kruševca od oko 27 kilometara.

"Nećemo dozvoliti da se bilo iko igra sa inicijalno obećanim rokovima", poručio je Momirović.

Govoreći o još jednom važnom infrastrukturnom projektu, završetku obilaznice oko Beograda, kaže da je još kao dete slušao o tome i da još uvek obilaznica nije završena iako su prvi radovi počeli pre više decenija.

Kaže da će taj projekat uspeti da završi ova vlada, u naredne dve godine, kada će biti gotova obilaznica do Bubanj Potoka.

Kada je reč o dodatnoj deonici C, od Bubanj Potoka do Pančeva, ministar kaže da je i to u planu, ali da će taj deo biti urađen kasnije pošto je reč o dosta vrednoj investiciji, a trenutno se već realizuje veliki broj projekata.

Istakao je da u 2021. mora da krenu radovi na izgradnji Fruškogorskog koridora, brze saobraćajnice od Novog Sada do Rume, kao i gradnja brze saobraćajnice Sombor - Kikinda.

Ministar dodaje da treba započeti i projekat tzv. Dunavske magistale, to jest brze saobraćajnice od skretanja sa autoputa za Požerevac do Donjeg Milanovca.

Navodi da su ubrzani radovi na autoput Ruma -Ssabac odnosno novom mostu na Savi kod Šapca, zatim da bi u martu trebalo da počnu radovi na gradnji gradskog autoputa od Novog Beogada do Surčina, koji će povezati grad sa "Miloše Velikim".

Očekuje da će radovi na prvoj deonica autoputa ka Prištini, od Niša do Pločnika, krajem prvog ili početkom drugog kvartala 2021.

Kaže da je pre bio u privatnom sektoru i da je tada bio odgovoran za svoje zaposlene i kompaniju, dok sada kao ministar ima mnogo veću odgovornost, pošto raspolaže novcem građana Srbije.

Sada, dodaje, oseća veliku odgovornost i zbog toga što je ovo istorijski trenutak u razvoju Srbije i da je to za njega veliki izazov.

"Ne volim sebe da personalizujem kao ministra koji gradi i zapošljava, deo sam tima koji sprovodi investicije i na čijem čelu je predsednik Srbije. Da nije bilo fiskalne konsolidacije nikada ne bi došli u situaciju da ovoliko investiramo. Srbija po investicijama ubedljivo prednjači u regionu".

Kaže da ćemo imati problem ako zemlje u regionu ne budu mogle da nas prate u brzini razvoja infrastrukture.

Građani uskoro neće moći da prepoznaju saobraćajnu infrastrukturu Srbije, istakao je ministar.

Dodaje da se to odnosi i na aviosaobraćaj, s obzirom da francuski Vansi realizije ogromne investicije u razvoj beogradskog aerodroma "Nikola Tesla".

"Srbija zaista ide napred", rekao je Momirović.

Podsetio je da u budžetu za 2021. izdvojeno rekordnih 330 milijardi dianra za kapitalne infrastrukturne projekte, što je oko 5,5 odsto BDP-a.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir