STAV JAVNOG MNENJA: Ubedljivo najviše građana veruje Vučiću, više od polovine smatra da Srbija ide u dobrom pravcu

BEOGRAD - Građani Srbije ubedljivo najviše veruju predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kaže Srđan Bogosavljević iz agencije za istraživanje javnog mnjenja Ipsos, pozivajući se na najnovija istraživanja.

On je za TV Prva rekao da 56 odsto ispitanih građana navodi da Srbija ide u dobrom pravcu i da je to indikator za vlast da radi dobar posao i u kom pravcu se država kreće.

"Jer 56 odsto ispitanih kaže da Srbija ide u dobrom pravcu. Njih 30 odsto kaže da ide u lošem. To je jak indikator za vlast, da radi ono što treba da radi i što grajani očekuju", rekao je Bogosavljević.

Prema njegovim rečima postoje razni indikatori poverenja, ali kada se postavi pitanje kojoj ličnosti se najviše veruje več šest godina, tu je apsolutna dominacija Aleksandra Vučića, kojem veruje ubedljivo najveći broj ljudi.

"Ubedljivo najveći broj ljudi kaže da veruje Vučiću najviše, sledi Ivica Dačić, ali sa više nego deset puta manje ljudi koji mu veruje, 3,6, a zatim Ana Brnabić. Još samo Saša Radulović prelazi jedan posto, svi ostali su ispod posto", kaže.

Dodaje i da je obično drugi najpopularniji odgovor - nikom.

Kako dalje navodi, to što građana 56 odsto ispitanih građana navodi da Srbija ide u dobrom pravcu objašnjava i i činjenicom da koliko god je bio nespretan početak borbe sa koronom, on je brzo prerastao u akciju i donošenje mera, koje su druge zemlje poput Nemačke i Ausrtrije kritikovale, a onda im i same pribegle.

On dodaje da je vlast brzim reakcijama smanjila tenzije i strah od korone, što je u tom trenutku bilo važno.

Skrenuo je pažnju na to da ekonomski rezultati nisu loši, te da će se znati posle svega što se desilo sa koronom - koliko je ljudi umrlo i koliko se ekonomija izvukla, a naša ekonomija ne deluje loše u odnosu na svet, tako da je utisak -da Srbija ide u dobrom pravcu.

Kaže i da 30 posto nezadovoljnih jeste šansa opozicije, ali nije dovoljno samo kritikovati vlast, već je u ovim uslovima nužno da još nešto ponude.

Na pitanje u vezi sa vladikom Grigorijem, koji je najavio učešće u političkom životu i da li je moguće izmeriti njegovu podršku, Bogosavljević kaže da jestei, ali da je problem kada velika većina odgovori sa - ne znam, što je slučaj za mnoge sadašnje lidere opozicije, pa i one u SNS, koji nisu u "prvom ešalonu".

On dodaje da za vladiku Grigorija većina ljudi zna, te da veruje da njegov rejting ne bi bio tako loš u ovom trenutku, ali ukazuje da kada je reč o njemu da je pitanje da li bi ga neko naveo spontano kao odgovor na pitanje kome veruju.

"Njega ne pominju, jer od njega ne očukuju lidersvtvo u politici. Tek kada bi počeo da prica kao lider u politici, dobio bi nesto spontanog rejtinga, da kazu da mu najviše veuju. Ali,dobio bi i pad opšte popularosti, jer on ima jednu ulogu koja ne podrazumeva da bude predsrednički kandidat", rekao je Bogosavljević.

Na pitanje da li je bojkot izbora uspeo i da li je nešto doneo opoziciji, on je odgovorio da nije siguran šta bi bio uspeh bojkota i šta bi bilo moguće da se dobije od bojkota.

"Mislio sam i tada, i sada kada imate 30 odsto nezadovoljnih, a 25 posto građana sa negativnim stavom prema Vučiću, da je to ozbiljan potencijal stranaka protiv vlasti. Ali, u slučaju udruživanje , ali ne samo na tome "ua vlast"., rekao je Bogosavljević.

Mi već šest-sedam godina nemamo dilemu ko pobeđuje,rekao je on uz konastaciju da nema alternativnih stranaka.

"Vrtimo se u krugu lidera i dalje je ubedljivo najpopularnija SNS, ubedljivo, SPS je sledeći, ali drastično ispod", zaključio je Bogosavljević.

